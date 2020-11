Trieste, i positivi al covid restano dieci

Allianz Pallacanestro Trieste comunica che, a distanza di 10 giorni dal primo test effettuato, i risultati dei tamponi di controllo eseguiti ieri a 6 persone del gruppo squadra risultano ancora positivi per Covid-19.

I 6 che si sono sottoposti ieri al tampone sono coloro che per primi hanno manifestato i sintomi, mentre gli altri 4 saranno esaminati nel weekend.

A seguito dei risultati, prosegue la quarantena e il monitoraggio continuo.

In totale, a oggi, i positivi nel team squadra risultano ancora essere 10, tutti in buone condizioni di salute. Sul fronte operativo, la parte di gruppo squadra negativa ai tamponi, con l’inserimento di 4 atleti del settore giovanile, prosegue gli allenamenti come da programma.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004