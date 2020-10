Ettore Messina (coach Milano): “Sarà una partita complicata, che non dobbiamo avere fretta di chiudere. Saranno più freschi di noi e in più hanno avuto tanto tempo per preparare la partita. Non avranno due stranieri, ma inseriscono Mussini. Noi abbiamo giocatori migliori ma come sempre si tratta attraverso l’aspetto mentale e l’energia fisica di tradurre sul campo questa presunta superiorità”.

Fonte: uff. stampa Olimpia Milano