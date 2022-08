Trieste, parla il Presidente Ghiacci: “Per pianificare la squadra per i prossimi campionati ci vogliono calma e cura”

Ripartire con calma. Seminare con pazienza oggi per raccogliere un domani. Sono questi i ragionamenti che traspaiono dalle parole espresse dal Presidente della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, nell’odierna intervista, pubblicata sulla pagina sportiva del quotidiano cittadino “Il Piccolo”.

Chi segue le vicende della principale società di basket giuliana avrà certamente capito che la squadra e la società sono in una fase di transizione, ristrutturazione o cambiamento che dir si voglia. Sembra che attualmente ci sia una sorta di contendibilità sul controllo della società: si sta decidendo come impostare il cambiamento, gli obiettivi da conseguire, le linee guida per fare centro senza commettere errori.

Ad onore del vero, non sono molte le informazioni che riguardano la Pallacanestro Trieste e che sono state rese pubbliche nel corso delle ultime settimane. Un valido motivo ci sarà sicuramente. Tutto fa pensare alla probabile ipotesi che il gruppo triestino stia cercando nuovi investitori e, al contempo, le rimanenti energie vengono indirizzate agli ultimi colpi di mercato. La squadra sarebbe al completo per otto decimi, ma trovare le ultime pedine per lo scacchiere di coach Legovich non è facile. Ghiacci lo ha affermato chiaramente: “stiamo affrontando un mercato difficilissimo”, forse ben più difficile che in passato.

Mancano ancora due o tre giocatori per completare la rosa che sarà a disposizione di coach Marco Legovich ad inizio della nuova avventura nella massima serie italiana, che per i biancorossi si aprirà con la sfida interna contro la VL Pesaro.

L’ultimo tassello che aiuterà ad ottenere un quadro più o meno completo riguardo la situazione societaria complessiva è il pubblico. L’interesse dimostrato sin qui per la nuova stagione della compagine biancorossa sembra positivo. Si stanno raggiungendo in queste ore i mille abbonamenti: stando alle parole del Presidente Mario Ghiacci, si tratta di un “risultato soddisfacente dopo anni difficili” (Covid, restrizioni, budget ridimensionati per molte società cestistiche, inclusa quella triestina, ecc.).

Ad ogni modo, mancano ancora parecchie settimane all’inizio della nuova stagione, a cui Trieste vorrà farsi trovare pronta, con la rosa al completo e con tanta fresca energia da spendere sul parquet dinnanzi ad un pubblico, si spera, che rimarrà caloroso e attento come del resto lo è sempre stato.