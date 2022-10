Trieste – Pesaro, Savignani: “Non ci faremo sorprendere, siamo pronti”

Il viceallenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Bruno Savignani presenta il match di esordio dei biancorossi che nella prima partita di Serie A 2022/2023 saranno impegnati domani, domenica 2 ottobre alle 19:00 sul parquet dell’Allianz Dome per la sfida contro la Pallacanestro Trieste (match trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, con radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro – FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne, anche sui canali social di Radio Incontro in modalità audio-video con punteggio e in replica su TVRS – canale 13 del digitale terrestre – alle 22 di lunedì 3 ottobre).

“Non vediamo l’ora di vivere questo primo match di campionato, sappiamo che giocare in trasferta non è mai facile e siamo consapevoli che Trieste cercherà di imporre il suo ritmo alla gara portando tanta pressione sulla palla e sui blocchi. Dovremo farci trovare pronti e precisi per affrontare i nostri avversari. Trieste punta molto sui tre americani, ovvero il playmaker e le due guardie che sono il punto di riferimento offensivo della squadra allenata da coach Legovich. In settimana ci siamo preparati bene a questa partita per non farci sorprendere. Serviranno 40 minuti di grande intensità e di ottima connessione dal punto di vista difensivo”.

La presentazione di Pallacanestro Trieste – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con Coach Bruno Savignani è disponibile in video a questo link.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro