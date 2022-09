Trieste prepara le amichevoli contro il Rogaška e il KK Kvarner, in programma all’Allianz Dome

By

La Pallacanestro Trieste sarà impegnata in due sfide tra le mura amiche dell’Allianz Dome. Per gli appassionati del basket nordestino sarà l’occasione per vedere all’opera il roster della compagine triestina che si prepara ad affrontare l’inizio del nuovo campionato.

Venerdì, 9 settembre, gli atleti allenati da coach Marco Legovich affronteranno gli sloveni del KK Rogaška, società che milita nella massima serie slovena e che in questi ultimi mesi è riuscita a mettere sotto contratto giocatori come David Jean-Baptiste, Cody Riley, Ivan Miličević, Patrik Tabak, Luka Kraljević e Urban Durnik.

Fonte – sito istituzionale kkrogaska.si

Sabato, 10 settembre, se la vedrà invece contro il KK “Kvarner 2010”, formazione che gioca nella seconda divisione croata.

Per entrambe le serate cestistiche la palla a due è fissata alle ore 20:00. Come riporta l’Ufficio stampa della Pallacanestro Trieste negli spazi del sito online, gli abbonati per la prossima stagione avranno la facoltà di accedere gratuitamente al palasport ed assistere alle due gare esibendo all’ingresso la tessera “Audaci” della stagione 2022-2023, ricevendo un biglietto omaggio, che potrà essere ritirato a partire da giovedì pomeriggio con i seguenti orari:

– giovedì 8 settembre dalle 16:00 alle 19:00 biglietteria nell’atrio dell’Allianz Dome.

– venerdì dalle 10:00 alle 13:00 biglietteria nell’atrio dell’Allianz Dome e dalle 18:30 alle 20:00 nel botteghino esterno.

– sabato dalle 18:30 alle 20:00 nel botteghino esterno.

Viceversa, il costo del biglietto per chi non fosse abbonato sarà di 5 euro a match. Il tagliando potrà essere acquistato direttamente nella biglietteria dell’Allianz Dome, a partire da venerdì e con gli orari sopra indicati, oppure attraverso il portale Vivaticket, sempre a partire da venerdì.

Fonte: sito istituzionale Pallacanestro Trieste