Trieste – Reggio, la parola all’assistant coach Legovich

Marco Legovich prende ormai spesso il posto di Eugenio Dalmasson in occasione delle sale stampa della Pallacanestro Trieste.

Questo il commento del giovane assistente allenatore triestino in vista del match contro i reggiani: “Reggio Emilia è reduce da una grandissima battaglia contro Sassari, persa solo dopo un supplementare. Per battere gli avversari dovremo concentrarci su noi stessi, riproponendo le stesse cose che abbiamo fatto, a tratti anche bene, con Treviso. Sarà una partita molto importante per continuare a rientrare all’interno del nostro campionato, per poi tirare le somme del girone d’andata dopo l’ultima sfida con la Fortitudo”.

Legovich ha concluso, “Reggio Emilia è sicuramente una squadra di grande talento con individualità importanti sul perimetro con giocatori come Taylor, Bostic, Kyzlink… per limitarli dovremo fare una partita dispendiosa in difesa. Proprio questo sarà un aspetto chiave per rimanere a contatto con Reggio. In attacco sarà fondamentale non subire troppo la loro pressione e la loro aggressività. Dovremo muovere bene la palla, trovando degli scarichi per dei tiri aperti. La chiave in attacco sarà continuare a giocare senza fermare la palla né dare riferimenti alla difesa avversaria”.

La palla a due per la sfida di mercoledì, 06 gennaio, è fissata alle ore 20:00. Si giocherà sul parquet dell’Allianz Dome.