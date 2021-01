Trieste – Sassari, Ciani: “attenzione e continuità nel seguire il piano partita”

L’assistente allenatore bianco-rosso Franco Ciani riflette sulla sfida di domani sera (inizio gara alle ore 19:00) nonchè sulla preparazione dei suoi giocatori: “abbiamo la consapevolezza nella ripresa di una graduale normalità nel programma di lavoro, nel fatto di poter analizzare e sviluppare un programma tecnico più approfondito. C’è un clima di grande positività, energia ed interesse”.

Per quanto riguarda gli avversari, Ciani ha così commentato: “fino ad oggi Sassari ha vissuto un periodo un po’ travagliato, nel quale la squadra ha però saputo dare una risposta positiva. Il nucleo trainante della squadra è un gruppo che continua a giocare e che non ha avuto intoppi, nessuna battuta d’arresto. Gioca con grande fluidità, questo si nota soprattutto sul profilo offensivo: in quasi tutte le statistiche offensive Sassari è ai primissimi posti. Noi dovremo fare un lavoro importante fin dalla transizione difensiva perché i nostri avversari sono bravi a correre sempre e a mettere immediatamente l’avversario sotto pressione”.

Secondo l’assistente di Dalmassono l’attenzione e la continuità saranno i fattori che potranno determinare il vincitore: “dovremo dimostrare la capacità di giocare una partita sull’arco dei quaranta minuti con attenzione e continuità di applicazione sul campo di quello che è il piano partita. Credo che una gara con ritmi diversi, una gara più spregiudicata, una gara dove c’è l’istinto prima ancora dell’organizzazione tattica, sia una partita molto più nelle corde dei nostri avversari che in quelle nostre”.

Fonte: Uff. stampa Pallacanestro Trieste