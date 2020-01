Trieste, sconfitta di misura in amichevole con Lubiana

Finisce con una sconfitta di misura l’amichevole infrasettimanale in Slovenia, per l’Allianz Pallacanestro Trieste: contro il Cedevita Olimpija Ljubljana, formazione rodata e assolutamente più che competitiva, i biancorossi perdono 82 – 76, al termine di quattro quarti utili per implementare l’amalgama dei nuovi arrivi con il gruppo che ha cominciato la stagione. Oltre a Deron Washington, che ha già sostenuto un match di campionato con la maglia dell’Allianz, anche Ricky Hickman e Riccardo Cervi hanno approfittato per prendere confidenza con i nuovi compagni di squadra, durante i quaranta minuti giocati alla Stozice Arena.

Queste le osservazioni di coach Eugenio Dalmasson: “E’ stato certamente un allenamento molto utile, contro un avversario di spessore. Siamo partiti bene, con concentrazione, poi ovviamente quando abbiamo iniziato a fare dei cambi abbiamo un pò sofferto il fattore amalgama, che dobbiamo ovviamente migliorare. Ljubljana ha un team molto forte fisicamente e questo ci ha messo in difficoltà a un certo punto, ma poi abbiamo terminato in crescendo, giocando con impegno e dando minuti di gioco ai nuovi arrivati”.

La squadra, rientrata in serata dalla Slovenia, proseguirà regolarmente con le sedute di allenamento a partire da domani, in maniera da rifinire gli ultimi particolari per la trasferta di domenica 19 in quel di Varese.

Uff stampa Allianz Pallacanestro Trieste