Trieste segna 94 punti ma perde l’amichevole di Lubiana

Finisce 94 a 104 per il Syntainics MBC l’amichevole dell’Allianz Pallacanestro Trieste in quel di Ljubljana: con Akil Mitchell rimasto a Trieste, i biancorossi schierano un quintetto formato da Hickman, Justice, Jones, Peric e Cooke.

Il primo periodo vede Trieste faticare soprattutto in difesa, con il MBC che firma ben 27 punti in dieci minuti e riesce a portarsi sul +8: in casa Allianz, il più prolifico è Kodi Justice, che firma sette punti e conferma il buon momento di forma ed attitudine. L’Allianz Pallacanestro Trieste, dopo il 13 pari, subisce un parziale che la porta in svantaggio, poi nella seconda frazione riesce a migliorare il proprio rendimento: coach Dalmasson schiera un quintetto completamente diverso “a trazione italiana”, con la coppia Fernandez – Cavaliero in guardia, affiancati da Washington, Da Ros e con Cervi a centro area. Tutto questo produce degli effetti positivi al gioco triestino, con le rotazioni che funzionano bene e l’attacco che torna a dare risultati.

A metà match siamo sul 45 – 46 per i tedeschi, che in apertura di ripresa piazzano un altro break: Trieste ha un momento di appannamento e arriva fino al -15. E’ il periodo più difficile per Cavaliero e compagni, che provano a rosicchiare qualche punticino: un parziale di 5 – 0 fa tremare per un attimo il Syntainics, che però chiama prontamente time out. Sotto le plance, Derek Cooke è molto attivo e riesce a trovare spazi e canestri, ma al 30’ è sempre l’MBC a comandare nel punteggio, con un perentorio 64 – 82.

Nell’ultimo periodo, Trieste continua a macinare gioco e canestri, ma gli avversari riescono a rimanere sempre avanti: sono ben 30 i punti segnati in 10 minuti, ma non serve per la vittoria. Il gioco biancorosso produce canestri e discrete percentuali: la “sortita” in terra slovena non regala una vittoria, ma si è comunque trattato di uno scrimmage utile come test dopo una settimana di duro lavoro, in attesa della ripresa del campionato.

La formazione di coach Dalmasson rientrerà a Trieste in serata: il programma di lavoro prevede due giorni di riposo e il rientro in palestra, all’Allianz Dome, dalla giornata di lunedì.

Uff stampa Allianz Pallacanestro Trieste