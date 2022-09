Trieste, stop per Lever: lesione al ginocchio sinistro

By

Pallacanestro Trieste comunica che Alessandro Lever è stato sottoposto a esami strumentali e ad una visita specialistica per valutare l’infortunio occorso nella partita amichevole con il Rogaska di venerdì 9 settembre. Il giocatore ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico per stabilizzare una lesione del legamento collaterale mediale.

I tempi di recupero e il programma riabilitativo saranno valutati dallo staff medico e fisioterapico della società in seguito all’operazione.

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

Uff.Stampa Pall.Trieste