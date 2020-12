Trieste, tamponi negativi. Ricominciano gli allenamenti

Trieste, 08 dicembre 2020 – Allianz Pallacanestro Trieste comunica che gli ultimi test molecolari effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi al Covid-19. Gli esiti dello screening rendono dunque possibile la ripresa degli allenamenti, in programma già a partire da questo pomeriggio. Da domani, mercoledì 9 dicembre, gli atleti che rientrano dallo stop saranno sottoposti alle visite per l’ottenimento dell’idoneità alla pratica sportiva per poter essere progressivamente reinseriti nel gruppo squadra.

Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste