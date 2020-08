Trieste-Trento aperta per mille persone

Con un provvedimento firmato in serata dal Governatore Fedriga, si aprono le porte dell’Allianz Dome. La prima partita di Supercoppa, l’esordio in casa dell’Allianz Pallacanestro Trieste con la Dolomiti Energia Trentino, prevista il 30 agosto alle 20, avrà una capienza massima di 1.000 persone.

“Siamo soddisfatti di questa autorizzazione – ha dichiarato Mario Ghiacci – ringrazio tutte le autorità coinvolte che hanno esaminato nel dettaglio il piano che abbiamo presentato nei giorni scorsi. Sappiamo di avere davvero poco tempo per vendere i biglietti, ma è un inizio incoraggiante, ora lavoriamo tutti assieme per farlo funzionare. Il nostro impegno per rispettare tutte le norme sarà massimo, e da subito esorto tutti i tifosi ad aiutarci in questo senso, affinché dimostriamo quanto il pubblico triestino sia in grado di rispettare le regole”.

Il preavviso per la vendita dei biglietti è davvero esiguo, ma la macchina organizzativa era già in moto. I tagliandi verranno messi in vendita solo nelle biglietterie esterne di via Flavia con i seguenti orari:

– sabato 29 agosto dalle ore 10 alle ore 19 con prelazione per tutti gli abbonati che presenteranno la tessera;

– domenica 30 agosto, dalle ore 9 alle ore 13 in vendita libera.

In caso di acquisto di biglietti per nuclei familiari e altre persone conviventi sarà necessario presentarsi alle biglietterie con L’APPOSITO MODULO SCARICABILE DAL SITO già compilato in tutte le sue parti.

Per acquistare un tagliando sarà necessario presentarsi con un documento di identità valido per tutte le persone a cui sarà intestato il biglietto essendo lo stesso NOMINATIVO.

Il giorno della partita il tifoso dovrà consegnare agli ingressi la DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ compilata in tutte le sue parti e scaricabile dal sito della società.

Per maggiori informazioni potete contattare la biglietteria al numero 040-303717 o via mail all’indirizzo ticketing@pallacanestrotrieste.it.

Si invitano i tifosi a osservare tutte le norme sanitarie che prevedono il distanziamento e il divieto di assembramenti in fase di acquisto dei biglietti.

—

Matteo Zanini

Responsabile Ufficio Stampa