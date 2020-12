Trieste-Treviso, Dalmasson: “chiedo grinta agonistica ai miei per raggiungere il risultato”

Queste le parole di Eugenio Dalmasson nel prepartita della sfida casalinga contro la De’ Longhi Treviso: “siamo alla vigilia di un trittico di sfide importanti per la nostra classifica e per trovare continuità di rendimento. Ce le giochiamo in casa. Con il mio staff ci apprestiamo ad affrontare una gara alla volta. Questa è la chiave per non sprecare energie, concentrandole di volta in volta in ogni appuntamento”.

Il coach che siede sulla panchina degli alabardati ha aggiunto: “voglio vedere nei miei ragazzi la grinta agonistica che deriva da due sconfitte, la voglia di mettersi alle spalle qualsiasi alibi per lottare. Cattiveria agonistica, che ci serve soprattutto in un momento in cui non riusciamo a giocare la nostra miglior pallacanestro. Dobbiamo raggiungere il risultato superando tutte le attenuanti che potremmo legittimamente avere”.

L’appuntamento è fissato all’Allianz Dome di via Flavia, con fischio d’inizio alle ore 20.00.