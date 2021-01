Trieste – Varese, Dalmasson: “con impegno e serietà giocheremo la nostra partita”

Preparandosi alla sfida di stasera, in programma alle 18:00 al palasport di Valmaura, coach Eugenio Dalmasson commenta il momento dei suoi, sottolineando l’impegno richiesto per affrontare Varese: “ci troviamo nuovamente in una situazione particolare. La prima ragione è che affrontiamo una squadra assente dalle competizioni da quattro giornate. La seconda è data dal fatto che appena ieri abbiamo ufficialmente appreso che dovremo scendere in campo. Eppure, dopo la sconfitta in casa contro Sassari, tornare subito in campo è probabilmente la cosa migliore per voltare pagina, lasciando alle spalle quello che abbiamo fatto (o che non abbiamo fatto) domenica scorsa”.

L’allenatore dell’Allianz ha aggiunto: “la parola d’ordine è per noi ‘concentrazione’. Dobbiamo focalizzarci innanzitutto su di noi, in modo da fare la nostra partita e le cose che sappiamo fare bene, seguendo il nostro piano partita”.

Per Dalmasson l’imperativo di stasera è quello di affrontare il match con massima serietà, “come d’altronde facciamo sempre”. Infine, con spirito sportivo il coach della Pallacanestro Trieste non si è dimenticato di incoraggiare anche gli avversari, dato il loro periodo non facile: “il mio augurio più sincero per Varese è quello di recuperare al più presto tutti i giocatori e la condizione, anche se la parola d’ordine in questi casi è avere molta pazienza”.

Fonte: Uff. stampa Pallacanestro Trieste