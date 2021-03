Trieste – Venezia, coach De Raffaele: “Una partita che rappresenta per entrambi due punti in palio che hanno un certo peso”

“Affrontiamo una squadra in salute che reputo molto lunga, con dieci giocatori effettivi e talento sia tecnico che fisico. Li abbiamo già affrontati, sia in coppa che in campionato, ed è una squadra che si gioca le sue chances di entrare dentro ai playoff. Noi, al di là di tutte le situazioni, siamo desiderosi di giocare questa partita, perché è tanto tempo che non giochiamo, e quindi vogliamo trasformare questo desiderio in campo.

Credo che la presenza a rimbalzo e soprattutto la capacità di contenere molto il talento degli esterni di Trieste, come Doyle, Fernandez ma a sprazzi anche lo stesso Cavaliero, per non citare Henry e Alviti, sia un elemento molto importante per una partita che comunque rappresenta per entrambi due punti in palio che hanno un certo peso”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia