Trieste-Venezia, Dalmasson: “Ci aspetta una gara difficile”

In vista della gara di domenica (ore 18.00, Allianz Dome) contro l’Umana Reyer Venezia, coach Eugenio Dalmasson fa il punto della situazione, a riguardo della situazione di squadra: “E’ stata una settimana particolare, al di là che per la prima volta siamo reduci da due vittorie di fila e dunque un minimo di serenità è arrivata, specialmente dopo l’affermazione esterna a Pesaro”.

La settimana biancorossa, ha visto anche un arrivo importante come quello di Deron Washington, il primo dei due innesti di quest’Allianz Pallacanestro Trieste: “E’ arrivato a metà settimana e il suo inserimento prosegue senza forzature, seguendo tutte le indicazioni del caso. Decideremo domenica mattina, dopo l’ultimo allenamento, se utilizzarlo o meno contro Venezia: proseguiamo normalmente nel nostro programma settimanale, in vista di una gara molto difficile. Deron, dal punto di vista tecnico, è un giocatore che può essere utile in varie situazioni, sia in attacco che in difesa: può giocare in più ruoli ed è chiaro che dobbiamo metterlo in condizione di sfruttare questa sua caratteristica. Certo è che si tratta di un elemento esperto, ma che è anche fermo da un pò di mesi e dunque il nostro obiettivo sarà quello di portarlo in tempi ragionevoli nella condizione di poter dare l’apporto che tutti si attendono”.

La partita di domenica, contro l’Umana Reyer Venezia, è un derby del Triveneto e rappresenta anche una gara assolutamente non semplice per i biancorossi, come sottolinea lo stesso coach Dalmasson: “Sarà un incontro molto difficile; giochiamo contro i Campioni d’Italia in carica e contro le nostre stesse paure. Ci troveremo di fronte una Venezia ferita, reduce da una sconfitta mercoledì in Coppa, quindi sarà desiderosa di riscatto: noi dovremo essere capaci di affrontare questo tipo di situazione, sia dal punto di vista tecnico che emotivo”.

La considerazione finale il tecnico biancorosso la conserva per il fattore campo: “Le fragilità tecniche di questa squadra sono evidenti e sono state già sottolineate. E’ un team che, con queste fragilità, ha necessariamente bisogno di essere sorretta dal proprio pubblico, che non ha fatto mai mancare il suo apporto: poi è chiaro che questo sostegno dobbiamo conquistarcelo e meritarcelo con un atteggiamento positivo e con la voglia di lottare su ogni pallone. I nostri tifosi sono sempre stati generosi con noi e sono certo che, tanto più, lo saranno domenica in vista di un derby certamente impegnativo”.

Fonte: Ufficio Stampa Allianz Pallacanestro Trieste