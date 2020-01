Trieste – Venezia, De Raffaele: “Uno degli elementi più importanti sarà assolutamente il controllo delle palle perse”

“Trieste è una squadra che sta cambiando pelle, che sta apportando molti cambiamenti al roster per cercare di migliorarlo. Non sappiamo quindi di preciso che faccia avrà, anche se credo che Washington sarà della partita. In ogni caso, arrivano da due vittorie, per cui hanno più fiducia, in un ambiente molto caldo ma sportivo. È per noi un match molto importante, che deve vederci andare lì con l’idea, senza mancare di rispetto a nessuno, di fare la partita, seguendo il nostro modo di giocare e la nostra identità.

Credo che uno degli elementi più importanti sarà assolutamente il controllo delle palle perse, viste le ultime due partite che abbiamo fatto fuori casa, a Brescia e in Germania, perché onestamente diventa difficile cercare di vincere con così tante palle perse, soprattutto quelle non provocate, specie quando devi ricucire svantaggi importanti. Trieste è una squadra molto fisica, che gioca molto in campo aperto e in contropiede; quindi, ripeto, credo che il controllo delle palle perse e capire il ritmo della partita possano essere degli elementi importanti per provare a portare a casa una partita che, per noi, rappresenta un altro match molto importante”.

Ufficio stampa Umana Reyer Venezia