Trieste-Venezia, Legovich: “Gli aspetti tecnici mi preoccupano meno: il vero problema rimane l’approccio alle gare”

Dopo la netta sconfitta casalinga contro i lagunari della Reyer (78-95 sul tabellone dell’Allianz Dome), la Pallacanestro Trieste rimane a zero punti in classifica. Momento delicato per lo staff e l’intera società alabardata. Coach Marco Legovich adesso ha il compito di preparare in maniera meticolosa la prossima sfida, che sabato 22/10 vedrà i suoi ragazzi opposti a Tortona.

Ma ecco le dichiarazioni dell’allenatore triestino a seguito della sconfitta di ieri contro la Reyer, il quale non ha mancato di fare sportivamente i complimenti agli orogranata:

“Innanzitutto sono doverosi i complimenti a Venezia. Quello che abbiamo sbagliato nuovamente sta nell’approccio alla partita. Abbiamo peccato di ingenuità. È un errore che non ci possiamo permettere.”

Coach Legovich ha sottolineato il debole inizio e l’intero primo tempo giocato dai suoi ragazzi alabardati: “Non è accettabile impiegare 23 minuti per capire il tipo di partita che si deve fare con una squadra così… Abbiamo tanto su cui lavorare, a partire da lunedì. Dobbiamo allenarci in modo duro, stare assieme, imparando come giocare assieme. Ci sono senza dubbio aspetti tecnici da limare, ma mi preoccupano di meno.”

Legovich a fine partita ha però mandato anche un segnale importante – per certi versi indubbiamente preoccupante – che si può tradurre con il fatto che molti dei suoi giocatori devono appena entrare mentalmente al livello della nostra massima serie: “È necessario capire l’intensità che una Serie A richiede, come eseguire le cose in campo: tutto questo ha bisogno di tempo, ma a livello di approccio non è accettabile fare 7 falli sotto di 20 con il centro, in 5 minuti.”

Infine, Marco Legovich ha puntualizzato sul lavoro che i cestisti in canotta alabardata dovranno fare sul piano della mentalità, chiarendo che giocheranno i meritevoli: “Sull’approccio alla partita e sulla mentalità abbiamo ancora un grande lavoro da fare… In campo va chi merita. Davis ha meritato 37minuti. In spogliatoio sono stato chiaro a comunicare questo concetto. Il terzo quarto ci ha dato delle risposte in questo senso. Chi gioca deve mantenere alto il livello. Chi entra in campo deve rubare minuti a chi gli sta davanti… È un discorso che inizia dal lunedì mattina al primo allenamento.”

Fonte delle dichiarazioni virgolettate: Uff. Stampa Pallacanestro Trieste