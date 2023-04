Trieste: verso il tutto esaurito per il match in cui la squadra si gioca la stagione 

A conti fatti, si tratta della partita dell’anno per la Pallacanestro Trieste. Così perlomeno si prefigura l’importante appuntamento di domenica, quando i ragazzi guidati in panchina dal giovane Marco Legovich (20 punti fin qui in classifica con 10 vittorie a fronte delle 18 sconfitte) riceveranno in casa la Scaligera Verona di Alessandro Ramagli (due punti in meno con 9 vittorie e 19 sconfitte). Una partita delicata per entrambi i team, che in pratica si giocano la permanenza nella massima serie, ed in cui ciascun giocatore sul parquet dovrà dare il massimo. Proprio per questo motivo è una sfida tanto più delicata sul piano psicologico.

Negli ultimi dieci impegni stagionali Frank Bartley e i compagni alabardati hanno assaporato il gusto della vittoria due volte, in ambo le circostanze sul parquet di casa: contro Treviso ad inizio marzo; e contro (una stanca) Virtus Bologna il 02 aprile. Negli altri match i biancorossi hanno perso in casa contro la Reggiana e Varese, ed in trasferta contro Brescia, Scafati, Trento, Sassari e Pesaro. I tifosi triestini auspicano perciò di poter ritrovare il successo contro l’ostica squadra scaligera, che arriva nella città giuliana dopo la sconfitta casalinga contro Scafati.

Le prime notizie fanno pensare che domenica all’Allianz Dome accorrerà molta gente: si ipotizza persino il sold-out. Per l’occasione dalla città veneta sono attesi due pullman di tifosi giallo-blu pronti ad incoraggiare ed applaudire i ragazzi allenati da Ramagli.

Ma ecco invece come il coach dei padroni di casa, Legovich, ha commentato l’attesissima sfida, in un’intervista concessa al giornalista Roberto Degrassi e pubblicata in data odierna sul quotidiano locale Il Piccolo: “serve consapevolezza, ma è anche necessaria una tranquillità nell’approccio per essere in partita sin dal primo minuto”. Dalla sua compagine il giovane allenatore triestino si aspetta una prestazione corale per concedere il meno possibile in difesa agli avversari: “ciascuno deve metterci del suo. Sicuramente ci sono alcuni aspetti che vanno risolti di squadra. Nelle ultime settimane stiamo segnando una media di 81 punti, ottima per una formazione con pochi terminali, ma non va assolutamente bene che ne concediamo tanti in difesa. Dobbiamo aumentare il livello difensivo ed evitare di perdere tanti palloni”.

L’appuntamento è in programma domenica all’Allianz Dome di via Flavia, con palla a due fissata alle ore 17:30. Gli arbitri della gara saranno Lanzarini, Attard e Bettini.