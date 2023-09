Trofeo Dalla Riva Sportfloors – Brindisi vince la finalina contro Varese

HAPPYCASA BRINDISI – OPENJOBMETIS VARESE 105-97

HAPPYCASA: Senglin 6 (3/6, 0/2), Morris 20 (7/10, 1/7), Riismaa 15 (1/1, 4/6), Laszewski 17 (4/9, 3/4), Johnson 15 (7/10); Mitchell 16 (1/3, 4/6), Laquintana 0 (0/2), Lombardi 2 (1/2), Bayehe 14 (4/4, 2/4). Ne: Valente, Landi. All.: Corbani

OPENJOBMETIS: Moretti 20 (1/2, 4/6), Shaid 11 (3/5, 1/3), Hanlan 21 (5/8, 3/9), Brown 9 (3/6, 1/5), Cauley-Stein 11 (4/6); Ulaneo 8 (3/4), Woldetensae 9 (2/2, 1/6), Virginio 3 (1/2 da 3), McDermott 5 (1/2, 1/5), Assui 0 (0/1). Ne: Zhao, Librizzi. All.: Bialaszewski

ARBITRI: Galasso, Capotorto, Valleriani

NOTE: pq 30-30, sq 56-52, tq 78-74. T.l.: BR 7/9, VA 17/19. Da 2: BR 28/47, VA 22/36. Da 3: BR 14/29, VA 12/36. Rimbalzi: BR 7+30 (Senglin 8 dif.), VA 8+27 (Cauley-Stein 2+6). Assist: BR 27 (Senglin 12), VA 18 (Shaid 5). Perse: BR 9, VA 8. Recuperi: BR 6, VA 5. Tecnico panchina Brindisi al 34’14” (86-85).

Va a Brindisi il terzo posto nella seconda edizione del Trofeo “Dalla Riva Sportfloors”. Al termine di un match vibrante con tanti capovolgimenti di fronte, l’Happycasa sfrutta la maggiore freddezza nei momenti decisivi per staccare in un caldo finale l’Openjobmetis. Varese combatte in modo gagliardo ma negli ultimi minuti deve arrendersi di fronte alla pioggia di triple avversaria.

La partita è subito bella, frizzante, scoppiettante con gli attacchi protagonisti. Varese bombarda a ripetizione (6/12 nel solo primo quarto, con Davide Moretti protagonista), Brindisi alterna il gioco in post dei lunghi con i tiri da fuori di Senglin e Riismaa. Il 30-30 della prima sirena entusiasma il folto pubblico sugli spalti mentre i due allenatori studiano varie soluzioni: si vede un JJ Johnson più coinvolto e bravo a sfruttare il tiro dal gomito per aspirare fuori area i lunghi varesini; sul fronte opposto Moretti continua a maramaldeggiare mentre Willy Cauley-Stein, pur in ritardo di condizione, si fa sentire a rimbalzo.

Il vantaggio minimo all’intervallo della NBB (56-52) è l’antipasto del tentativo di fuga dei pugliesi che nel terzo quarto trovano anche il +11 (71-60). In difficoltà dopo l’infortunio occorso a McDermott, caduto male sul parquet in un contatto con Mitchell, l’Openjobmetis trova in Olivier Hanlan le energie e soprattutto i canestri per rientrare appieno in partita: i 19 punti del capitano varesino ed un gioco da 3 punti convertito allo scadere di Woldetensae consentono ai biancorossi di ritornare a -4 allo scoccare della terza sirena.

Si preannuncia così una volata punto a punto per il terzo posto. Riismaa cerca di riallungare dalla distanza ma Varese reagisce e, approfittando di un fallo tecnico per proteste alla panchina pugliese impatta a quota 86. L’elastico si dilata nuovamente a favore dell’Happycasa grazie alle bombe: prima Laszewski (91-86), poi Mitchell (94-88), infine Morris (97-90 al 37°). Coach Bialaszewski chiama a raccolta i suoi e ricava un 5-0 che spaventa temporaneamente Brindisi, almeno finché Mitchell non trova l’ennesimo siluro per il +7 (102-95 al 39°). La chiude Morris con una penetrazione con fallo: sono suoi i punti della staffa, Brindisi chiude a +8 e col terzo posto in tasca, ma applausi anche per Varese.

ANTONIO MORMILE