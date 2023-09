Trofeo Dalla Riva Sportfloors – La Reyer doma Treviso e vince il torneo

Umana Reyer Venezia – Nutribullet Treviso Basket 85-79

Parziali: 21-22, 40-39, 62-56, 85-79.

Umana Reyer: Tessitori 6, Brown Jr 14, Gattel ne, O’Connell 6, Iannuzzi ne, Casarin 9, Tucker 17, Janelidze 3, De Nicolao 4, Simms ne, Parks 18, Brooks 8. All. Spahija.

Treviso Basket: Booker 9, Guidolin ne, Zanelli 7, Harrison 13, Torresani 5, Faggian 2, Young III 20, Scandiuzzi 2, Mezzanotte 2, Allen 5, Paulicap 14. All. Vitucci.

L’Umana Reyer vince il Torneo di Cavallino-Treporti – Trofeo dalla Riva Sportfloors al termine di un derby combattuto contro Treviso Basket. Barry Brown Jr. nominato MVP della manifestazione.

Gli orogranata anche stasera hanno messo in campo tanta energia e coesione, continuando la strada intrapresa verso la propria identità. Simms non è stato utilizzato per load management.

Tucker il migliore orogranata come valutazione con 25 (17 punti e 8 falli subiti).

Inizio forte Treviso che dopo pochi minuti va sul sul +9, l’Umana rientra trascinata dall’energia e dalle giocate spettacolari di Tucker.

Grande energia in campo da entrambe le squadre e tutti gli orogranata sono coinvolti.

21-22 Treviso dopo 10’.

Nella prima fase del secondo quarto le difese sono protagoniste e manca un po’ di lucidità da entrambe le parti. A metà quarto la Reyer impatta il risultato con una giocata spettacolare Casarin Parks.

Orogranata con ritmi alti e sforzo collettivo in difesa, diversi tentativi di canestro nei primi secondi dell’azione e tanti liberi guadagnati, frutto di attacchi al ferro.

40-39 Umana all’intervallo.

Ad inizio terzo periodo Young III e Tessitori commettono il quarto fallo personale. Ancora grande agonismo su ogni possesso da entrambi i lati. L’Umana trasforma i recupero difensivi in schiacciate di Parks e Tucker.

Gira la palla tripla per la frontale Brooks. Reyer a +5, ma Treviso impatta con Zanelli protagonista.

Brown Jr e Tucker firmano un nuovo strappo con la complicità di tutti i compagni.

62-56 orogranata dopo 30’.

Strappo Reyer ad inizio ultima frazione con Casarin, Brown e Parks sugli scudi e una difesa di grande sacrificio ed energia,+10.

Treviso non molla con Young III, ma O’Connell inchioda una grande schiacciata dopo un recupero di squadra. Schiaccia anche Parks, ma Treviso è viva con Young III e Paulicap. Tucker da tre sembra chiudere la contesa, ma ancora Young III riporta sotto i biancoblu. La stoppata chase-down di Parks su Allen è il sigillo finale della vittoria Reyer.

85-79 e BBJ MVP del torneo.

reyer.it