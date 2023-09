Trofeo Dalla Riva Sportfloors – Treviso prima finalista, superata Brindisi

NUTRIBULLET TREVISO – HAPPYCASA BRINDISI 80-72

NUTRIBULLET: Booker 7 (0/2, 1/7), Harrison 12 (0/4, 3/6), Young 11 (0/6, 2/5), Mezzanotte 14 (3/5, 2/8), Paulicap 10 (5/7); Bowman 5 (1/3), Zanelli 11 (2/4 da 3), Guidolin, Torresani 3 (1/1 da 3), Faggian 2 (1/1, 0/2), Scandiuzzi 2 (1/3), Allen 3 (1/1). All.: Vitucci

HAPPYCASA: Senglin 12 (2/3, 2/7), Morris 9, Riismaa 11 (2/5, 1/5), Laszewski 6 (1/2, 0/1), Johnson 8 (3/10, 0/1); Mitchell 10 (2/4, 2/6), Landi, Laquintana 4 (1/3, 0/2), Lombardi 5 (2/4), Bayehe 7 (2/3, 1/1). Ne: Valente. All.: Corbani

ARBITRI: Capotorto, Catani, Valleriani

NOTE: pq 22-16, sq 43-34, tq 57-56. T.l.: TV 23/31, BR 19/27. Da 2: TV 12/32, BR 16/41. Da 3: TV 11/33, BR 7/28. Rimbalzi: TV 10+35 (Paulicap 3+9), BR 14+36 (Mitchell 1+5). Assist: TV 18 (Booker e Zanelli 5), BR 10. Tecnico a Bayehe al 35’17” (67-66). 5 falli: Young al 37’33” (71-69), Johnson al 39’49” (78-72).

E’ la Nutribullet Treviso la prima finalista del TROFEO DALLA RIVA SPORTFLOORS, edizione 2023. La squadra di Frank Vitucci ha ragione in un combattuto finale dell’Happycasa Brindisi, capace di rientrare dopo un pesante passivo nel terzo quarto e brava ad impensierire la formazione della Marca fino all’ultimo minuto.

Parte gagliardia Brindisi con i canestri di un ispirato Jonas Riismaa (11), cui ribatte un James Young altrettanto in forma. Con i primi cambi e Bowman a spingere forte per armare la mano di Mezzanotte, Treviso mette la freccia e sorpassa (22-16 con un 17-2 di break) e pare poter controllare con sufficiente sicurezza il resto della partita. Nel secondo quarto in effetti TvB gode di un concreto apporto da parte anche dei giovani Faggian, Torresani e Scandiuzzi mentre l’Happycasa, Lombardi a parte, soffre le accelerazioni dei piccoli avversari ed i tiri in avvitamento di Mezzanotte che trova con facilità il canestro.

Sul 50-36 di inizio ripresa, però, cambia l’inerzia. Brindisi stringe le maglie in difesa, la Nutribullet non trova più il canestro ed al contrario sul fronte opposto incassa le bombe di Senglin e Bayehe. Harrison s’innervosisce a causa di alcuni fischi arbitrali contrari, Laszewski dalla lunetta sigla il sorpasso (55-56) e lancia la lunghissima volata dell’ultima frazione. I dieci minuti conclusivi sono una corrida di emozioni. Sale di tono Pauly Paulicap, una piovra nei pressi del ferro (doppia-doppia da 10+12) che fa il vuoto nelle aree e limita Johnson. Ma a firmare a fuoco la vittoria di Treviso sono Harrison e Zanelli con due triple in fila, seguite da due liberi del capitano: sono questi i punti che vincono la resistenza brindisina per l’80-72.