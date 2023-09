Trofeo degli Angeli 2023 – Trento passa a Casnate, battuta Cantù

È la Dolomiti Energia TrenTo ad alzare il Trofeo degli Angeli 2023, dopo una partita condotta per quasi tutti i 40 minuti in cui Cantù non ha mai mollato, senza però riuscire a ricucire gli strappi della squadra di coach Galbiati.

Sacchetti sceglie di iniziare con un quintetto formato da Hickey, Bucarelli, Nikolic, Young e Baldi Rossi.

Polveri bagnate al tiro per Cantù in avvio, con Baldi Rossi che sblocca l’Acqua S.Bernardo dopo il parziale iniziale di 7-0 di Trento. Rotazione ampie per coach Sacchetti, che mette in campo già nel primo quarto i giovani Clerici e Meroni. A metà tempo è una tripla di Bucarelli a rimettere i biancoblu in scia, poi Cantù prende ritmo e a 25 secondi dalla fine il canestro in contropiede di Burns impatta il punteggio sul 19 pari, con cui si chiude il primo quarto.

Il canestro di Hubb in avvio rimette però immediatamente Trento avanti di due possessi. Hickey prova a tenere attaccata Cantù con due triple, ma la Dolomiti Energia continua a trovare con più costanza la via del canestro. Trento allunga il vantaggio fino alla doppia cifra sfruttando la fisicità di Cook, il cui canestro fissa il punteggio finale del primo tempo sul 44-34.

La ripresa inizia con ritmi più bassi e diversi errori per entrambi gli attacchi, con le due squadre che risentono inevitabilmente dei carichi di lavoro di inizio stagione. Trento trova più energie dalla panchina e la tripla di Alviti ritocca il massimo vantaggio a +17, la risposta immediata di Cantù è affidata a Meroni e Hickey, ma due triple di Forray ricacciano indietro l’Acqua S.Bernardo, prima del canestro in penetrazione di Bucarelli negli ultimi secondi per il 69-49 di fine terzo quarto.

Anche nell’ultimo quarto Cantù continua a litigare con il canestro e, nonostante alcuni buoni tiri costruiti, non trova fortuna nel tiro da punti. Trento sospinta dai canestri da lontano di Alviti, premiato a fine partita con il trofeo di MVP dedicato alla memoria di Stefano Polato, allunga nuovamente fino al risultato finale di 85-64.

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 11, Berdini 7, Nikolic 6, Nwouchoa, Bucarelli 10, Hickey 9, Burns 13, Young 4, Meroni 2, Clerici 2, Cesana n.e.

Dolomiti Energia Trento: Ellis 6, Stephens 6, Hubb 8, Alviti 25, Forray 7, Cook 6, Udom 3, Biligha 6, Baldwin 16, Conti 2, Niang, Ladurner.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’