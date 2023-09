Trofeo Lovari – Baldasso trascina Tortona al successo contro Venezia

Reyer Venezia-Derthona Basket 79-93



VENEZIA: Tessitori 13, Brown 10, Gattel ne, O’Connell 9, Casarin 3, Tucker 19, Janelidze, De Nicolao 6, Simms 11, Parks 6, Brooks 2, Vanin ne. All. Spahija

DERTHONA: Zerini 3, Dowe 8, Candi 16, Tavernelli 2, Errica ne, Baldasso 24, Basile ne, Daum 9, Obasohan 8, Weems 11, Thomas 6, Radosevic 6. All. Ramondino

NOTE: parziali 21-24, 39-53, 66-77. Fallo tecnico a Spahija al 34’32” a Obasohan al 35’58”

E’ il Derthona Basket ad aggiudicarsi l’ottava edizione del Trofeo Lovari. La formazione piemontese legittima il successo finale con una due giorni di grande sostanza e una pallacanestro senza sbavature. La finale con la Reyer mantiene fin da subito le premesse con buona intensità e discreto livello dei contatti. L’equilibrio iniziale viene rotto da una tripla di Candi per il 19-24, poi è ancora Baldasso a segnare dall’arco e con 17 punti segnati in 16 minuti aggiorna il tabellone sul 31-44 per il +14 dell’intervallo (39-53).

La Reyer esce bene dagli spogliatoi e recupera progressivametne con Tucker che schiaccia per il 66-74 ma una tripla di Candi allo scadere riporta il vantaggio in doppia cifra (66-77). L’ultima frazione prosegue sulla stessa falsariga con Venezia che a più riprese prova a rientrare. L’incontro si innervosisce con due falli tecnici negli ultimi minuti ma Derthona è brava a rispondere a tutte le iniziative con Baldasso e Weems.



Premio Mvp Ego Wellness: Tommaso Baldasso

Premio Unipo Miglior realizzatore: Tommaso Baldasso