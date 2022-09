Trofeo Lovari – La Virtus Bologna doma Brescia e chiude al terzo posto

Germani Brescia- Virtus Segafredo Bologna 80-87

GERMANI: Gabriel, Tanfoglio 3, Massinburg 8, Ghidini, Della Valle 31, Caupain Jr 7, Cobbins 1, Odiase 21, Cournooh 9, Santi. All. Magro

VIRTUS: Cordinier 14, Belinelli 11, Bako 6, Ruzzier 2, Jaiteh 4, Faldini ne, Lundberg 23, Menalo 2, Mickey 9, Camara, Weems 8, Ojeleye 8. All. Diana

ARBITRI: Grigioni, Galasso, Marziali

NOTE: parziali 19-31, 44-57, 60-73

Terzo posto finale al Trofeo Lovari per la Virtus Bologna che supera la Pallacanestro Brescia in una gara condotta fin dai primi minuti. Coach Diana sceglie di partire con Cordinier, Lundberg, Weems, Mickey e Bako mentre Diana schiera Cournooh, Caupain Jr, Della Valle, Gabriel e Odiase. L’avvio è tutto della Virtus che allunga subito con un parziale di 0-12 in meno di tre minuti. E’ una tripla di Della Valle a sbloccare i bresciani che provano a entrare in partita anche se subiscono l’onda d’urto bolognese (nel primo quarto 4/5 da tre punti) che allunga fino al 15-31. E’ poi un gioco da quattro punto di Della Valle a fissare il punteggio alla fine del primo quarto. Nel secondo periodo Brescia viene spinta ancora da Della Valle con Belinelli però che ha un ottimo impatto e prova a tenere le distanze. Le squadre si riavvicinano nel punteggio con una schiacciata di Odiase per il 30-37 ma Bologna riprende ancora margine e riesce a tenere il controllo dell’incontro con un buon margine. A riaprire l’incontro è Della Valle (3/6 da 2, 6/8 da 3) che riporta le squadre in contatto fino al 78-82 con 3 minuti di partita. A ristabilire il divario sono due liberi di Cordinier e una tripla di Lundberg che mandano i titoli di coda dell’incontro.