Trofeo Lovari – Pistoia in emergenza, Venezia è la seconda finalista

Pistoia Basket 2000 – Reyer Venezia 76-86

PISTOIA: Willis 12, Della Rosa 9, Moore ne, Cemm ne, Metsla ne, Farinon ne, Saccaggi 4, Del Chiaro 14, Varnado 3, Wheatle 14, Hawkins 19, Dembele 1. All. Brienza

VENEZIA: Tessitori 13, Brown Jr 14, Gattel ne, O’Connell 11, Casarin 7, Tucker 12, De Nicolao 5, Simms 11, Parks 8, Brooks 5, Vanin ne. All. Spahija

NOTE: parziali 28-15, 40-45, 55-70. Fallo tecnico a Varnado al 19’15”

Venezia regola in semifinale il Pistoia Basket e si guadagna il diritto a sfidare Derthona nella finale di domani che mette in palio l’ottava edizione del Trofeo Lovari. Pistoia si presenta con rotazioni piuttosto limitate ma pate subito benissimo in un primo quarto dominato dalle iniziative degli americani Willis e Hawkins, mentre la Reyer impiega più tempo a trovare ritmo. Una tripla di Hawkins sulla prima sirena dà il massimo vantaggio ai biancorossi (28-15). Nella seconda frazione però Venezia entra definitivamente in ritmo gara con Tessitori, Brown Jr e soprattutto Simms, che sigla il pareggio (40-40) e poi dà lo spunto per il 40-45 dell’intervallo. La ripresa è tutta di marca veneta per l’80-55° 5 minuti dalla fine. Poi Pistoia riprende di nuovo a mordere in difesa rientrando fino al 72-83 a 2 minuti dalla fine. Poi la Reyer chiude la pratica.

Questo il programma di domani:

18.30 Victoria Libertas Pesaro-Pistoia Basket

21 Derthona Basket – Reyer Venezia