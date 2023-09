Trofeo Lovari – Tortona batte Pesaro ed è la prima finalista

Derthona Basket – Victoria Libertas Pesaro 68-61

DERTHONA: Zerini, Errica ne, Dowe 7, Candi 2, Tavernelli 3, Baldasso 15, Basile ne, Daum 5, Obasohan 6, Weems 13, Thomas 9, Radosevic 8. All. Ramondino

PESARO: McCallum 9, Bamforth ne, Bluiett 5, Visconti 3, Ford 7, Maretto, Tambone 22, Stazzonelli, Mazzola 4, Fainke ne, Schilling ne, Totè 8. All. Buscaglia

NOTE: parziali 26-14, 38-27, 51-42

Il Derthona Basket è la prima finalista dell’ottava edizione del Trofeo Lovari. La formazione di coach Ramondino supera Pesaro in una semifinale condotta fin dal primo quarto. A spaccare l’equilibrio è stato Baldasso con un 4/4 dall’arco che ha fatto il break decisivo nella seconda parte della prima frazione. Piemontesi poi sempre avanti grazie alla difesa e a un’altra tripla di Baldasso con un parziale a favore di 19-3 che ha deciso l’incontro. Dopo l’intervallo Pesaro prova ad accorciare con un ottimo contributo di capitan Tambone. Un parziale in avvio di ultima frazione porta le due squadre in scia fino al 54-51. Derthona fatica un po’ ma poi rimette a posto le idee per il 68-61 finale.