Tutta la preseason della Germani Brescia

Con la prima settimana di allenamenti che volge rapidamente al termine e l’inizio dei training camp di Ponte di Legno ormai alle porte, è tempo di riepilogare gli appuntamenti della preseason della Germani Brescia, ovvero delle partite che permetteranno alla squadra biancoblu di preparare al meglio le gare ufficiali della nuova stagione, che vedrà il quintetto allenato da Alessandro Magro impegnato su due fronti, campionato di Serie A e 7DAYS EuroCup.

Come anticipato, lunedì 29 agosto la squadra partirà alla volta della Valle Camonica, direzione Ponte di Legno, dove si svolgerà il training camp. Nel corso della settimana che il team trascorrerà in quota sono previsti i primi scrimmage della stagione, che si disputeranno al PalaRomele di Pisogne. Giovedì 1° settembre alle ore 19.30 la Germani incrocerà il Kleb Basket Ferrara, squadra che milita in Serie A2. Domenica 4 settembre alle ore 18.00, invece, Brescia affronterà la squadra austriaca dei Kapfenberg Bulls, in uno scrimmage che chiuderà il training camp 2022.

Mercoledì 7 settembre la Germani Brescia sfiderà la Pallacanestro Cantù in occasione del tradizionale appuntamento estivo del Trofeo degli Angeli. Il match si disputerà in Brianza, al Palasport di Senna Comasco o Pala Francescucci di Casnate con Bernate, con orario ancora da definire.

Sabato 10 settembre alle ore 20.30 è in programma il tradizionale Trofeo Roberto Ferrari, giunto alla sesta edizione. La partita si disputerà al PalaLeonessa A2A è sarà l’occasione per i tifosi della Germani di osservare e applaudire la squadra per la prima volta durante la nuova stagione. Brescia affronterà la Bertram Tortona, che nell’ultima stagione ha raggiunto la semifinale dei playoff scudetto e la finale di Coppa Italia, i biglietti saranno in vendita a partire da giovedì 1° settembre.

L’appuntamento successivo porterà la Germani Brescia in Toscana, precisamente a Lucca, in occasione della VII Edizione del Trofeo Carlo Lovari. L’evento, che si svolgerà al PalaTagliate di Lucca, vedrà la partecipazione di Virtus Segafredo Bologna, Bertram Tortona e Umana Reyer Venezia, che sarà l’avversaria della Germani nella prima semifinale, in programma venerdì 16 settembre alle ore 18.30. Le finali della kermesse saranno disputate sabato 17 settembre.

L’ultimo appuntamento della preseason sarà il Memorial Matteo Bertolazzi, di scena al PalaCiti di Parma. All’evento parteciperanno altre tre squadre di Serie A, la UNAHOTELS Reggio Emilia, la Dolomiti Energia Trentino e l’Openjobmetis Varese, che incrocerà la Germani nella semifinale di sabato 24 settembre, alle ore 17.30. Le finalio del torneo emiliano si svolgeranno domenica 25 settembre.

Subito dopo il Memorial Bertolazzi, la Germani si concentrerà sui primi appuntamenti ufficiali della propria stagione: il 2 ottobre, infatti, Brescia esordirà in campionato sul campo dei campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano, mentre il debutto in EuroCup è fissato per martedì 11 ottobre, giorno in cui la formazione biancoblu affronterà la trasferta sul campo della Joventut Badalona.

ALESSANDRO PEDICONI

Media Director

Pallacanestro Brescia