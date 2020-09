UFFICIALE – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Banco di Sardegna Sassari a porte chiuse

In merito alle problematiche legate all’accesso del pubblico alla Vitrifrigo Arena nella giornata di domani, in occasione di Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Banco di Sardegna Sassari, la Vuelle comunica che, non avendo la Regione Marche – a differenza di altre – sottoscritto la deroga relativa alla partecipazione del pubblico a eventi sportivi al chiuso non straordinari, la partita sarà disputata rigorosamente a porte chiuse. La società, rammaricata per non poter accogliere i propri tifosi sempre nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 per l’esordio nel campionato 2020/2021, auspica una situazione diversa in vista dei prossimi appuntamenti casalinghi.

–

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro