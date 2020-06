UFFICIALE – Colpo di scena, Gianmarco Pozzecco resta alla Dinamo Sassari!

Pozzecco resterà coach della Dinamo!

Dopo un’apertura di conferenza stampa con video di tributo che lasciava trasparire l’addio tanto annunciato dalla Gazzetta e riportato da tutti, il presidente Stefano Sardara ha annunciato che coach Gianmarco Pozzecco ha un contratto fino al 2022 e sarà alla guida della squadra anche la prossima stagione.

“Stavamo solo riflettendo”, ha detto Sardara. “Dopo una situazione come quella del Covid-19, era normale che ci ritrovassimo per capire cosa fare in futuro. Quello che ho letto in questi giorni mi ha davvero amareggiato!”

Pozzecco ha poi rivelato: “Io e Stefano viviamo la Dinamo in maniera molto emotiva, a volte sanguigna, che ci porta a discutere e lo faremo animatamente anche in futuro. Tuttavia sono davvero felice ed orgoglioso di restare alla guida della Dinamo Sassari”.