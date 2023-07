UFFICIALE – Giancarlo Ferrero e Varese si separano

Pallacanestro Varese comunica che Giancarlo Ferrero dal prossimo anno non farà più parte del roster biancorosso.

Non esistono parole che possano descrivere il valore di una persona, un uomo, che fin dal suo primo giorno a Varese ha incarnato alla perfezione la “varesinità” in ogni sua sfaccettatura, dentro e soprattutto fuori dal campo. Si chiude un rapporto fatto di stima, passione ed orgoglio, ma non si cancella quello che per otto lunghissime stagioni il “Gianca” ha rappresentato per tutti coloro che hanno a cuore la Pallacanestro Varese.

A tal proposito condividiamo la lettera che lo stesso Ferrero ha voluto scrivere alla città

Grazie di tutto Capitano. È stato un viaggio bellissimo

𝘊𝘢𝘳𝘢 𝘝𝘢𝘳𝘦𝘴𝘦,

𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘶𝘵𝘪 𝘶𝘯 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘥𝘪 8 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘧𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘷𝘰 𝘯𝘦𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘮𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘊𝘢𝘴𝘢. 𝘋𝘢𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘲𝘶𝘪, 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘤𝘤𝘰𝘨𝘭𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘦’ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘯𝘦𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘳𝘭𝘢, 𝘩𝘰 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘢𝘱𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘦𝘳𝘢 𝘦𝘥 𝘦’ 𝘶𝘯 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦. 𝘏𝘰 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘭’𝘰𝘯𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘯𝘦 𝘪𝘭 𝘊𝘢𝘱𝘪𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘦. 𝘏𝘰 𝘪 𝘣𝘳𝘪𝘷𝘪𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘰 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰. 𝘜𝘯𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢’ 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘰 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘱𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪𝘢, 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢’ 𝘦 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘲𝘶𝘰𝘵𝘪𝘥𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘮𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘪 𝘦𝘥 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘦𝘴𝘦𝘮𝘱𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘪. 𝘛𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘦 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘦. 𝘚𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘢 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘦𝘳𝘰 𝘰𝘳𝘨𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰. 𝘋𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘪 𝘷𝘢𝘳𝘦𝘴𝘪𝘯𝘪 𝘣𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪. 𝘕𝘰𝘯 𝘦’ 𝘴𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘣𝘳𝘦𝘷𝘦 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘰𝘭𝘦, 𝘤𝘪 𝘴𝘢𝘳𝘢’ 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘦 𝘮𝘰𝘥𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘱𝘪𝘶’ 𝘤𝘢𝘭𝘮𝘢. 𝘊𝘰𝘯𝘤𝘦𝘥𝘦𝘵𝘦𝘮𝘪 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘵𝘢𝘣𝘰𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘪𝘦𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘦𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪. 𝘓𝘢 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘷𝘪𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘦𝘳𝘢 𝘮𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘦 𝘩𝘰 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘵𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘰𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘢 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘢.

𝘓𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘦 𝘢𝘥𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘦’ 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢. 𝘍𝘢𝘳𝘷𝘪 𝘴𝘢𝘱𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘰 𝘵𝘪𝘧𝘦𝘳𝘰’ 𝘦 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳𝘰’ 𝘚𝘌𝘔𝘗𝘙𝘌 𝘝𝘢𝘳𝘦𝘴𝘦, 𝘭𝘢 𝘗𝘢𝘭𝘭𝘢𝘤𝘢𝘯𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘝𝘢𝘳𝘦𝘴𝘦, 𝘭𝘦 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘭𝘢 𝘨𝘶𝘪𝘥𝘢𝘯𝘰, 𝘨𝘭𝘪 𝘚𝘱𝘰𝘯𝘴𝘰𝘳, 𝘪 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘰𝘳𝘻𝘪𝘢𝘵𝘪, 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘦 𝘐𝘭 𝘉𝘢𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘕𝘰𝘪, 𝘨𝘭𝘪 𝘈𝘳𝘥𝘪𝘵𝘪, 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘊𝘶𝘳𝘷𝘢 𝘕𝘰𝘳𝘥 𝘦 𝘪𝘭 𝘗𝘰𝘱𝘰𝘭𝘰 𝘉𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘰𝘴𝘴𝘰. 𝘕𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘯𝘰𝘮𝘪 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘮𝘦 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪; 𝘩𝘰 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘢𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘰. 𝘎𝘙𝘈𝘡𝘐𝘌 𝘐𝘕𝘍𝘐𝘕𝘐𝘛𝘌. 𝘔𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘵𝘦 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦. 𝘝𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘗𝘢𝘭𝘭𝘢𝘤𝘢𝘯𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘝𝘢𝘳𝘦𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘩𝘰 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘧𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰 𝘢 𝘧𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘦 𝘭𝘦 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦. 𝘐𝘰 𝘦 𝘈𝘭𝘦𝘴𝘴𝘪𝘢 𝘷𝘪 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘮𝘦𝘳𝘢𝘷𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘴𝘰 𝘷𝘪𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰, 𝘦’ 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘶𝘯 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘦𝘥𝘦𝘳𝘤𝘪.

𝘎𝘪𝘢𝘯𝘤𝘢𝘳𝘭𝘰 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘦𝘳𝘰