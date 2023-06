UFFICIALE – Gianmaria Vacirca entra nello staff dell’Olimpia Milano

La Pallacanestro Olimpia Milano ha raggiunto un accordo per ampliare il proprio front office con Gianmaria Vacirca, 52 anni, milanese, in passato general manager di Castelletto Ticino in Serie A2, Capo d’Orlando e Montegranaro in Serie A, infine Ancona. È stato anche responsabile marketing della Pallacanestro Varese, dell’area tecnica a Cremona e nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di scout della Bertram Derthona. Vacirca comincerà a lavorare per l’Olimpia Milano immediatamente.

UFF.STAMPA OLIMPIA MILANO