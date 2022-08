Ufficiale il calendario della preseason della Carpegna Prosciutto Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica il programma del precampionato della stagione sportiva 2022/2023.

L’arrivo a Pesaro dei giocatori è previsto per mercoledì 17 agosto, data in cui prenderanno il via le visite mediche che si protrarranno fino a venerdì 19 agosto quando al termine delle quali lo staff e la squadra partiranno per il ritiro previsto a Carpegna che terminerà mercoledì 31 agosto.

Di seguito il programma del precampionato della formazione biancorossa:

Mercoledì 17 – venerdì 19 agosto : visite mediche

: visite mediche Venerdì 19 agosto : partenza per il ritiro di Carpegna

: partenza per il ritiro di Carpegna Domenica 28 agosto *: scrimmage a Borgo Pace contro Givova Scafati

*: scrimmage a Borgo Pace contro Givova Scafati Mercoledì 31 agosto *: scrimmage a Carpegna contro Ristopro Fabriano (Serie B)

*: scrimmage a Carpegna contro Ristopro Fabriano (Serie B) Domenica 4 settembre* : amichevole a Ravenna contro Virtus Segafredo Bologna

: amichevole a Ravenna contro Virtus Segafredo Bologna Giovedì 8 settembre **: scrimmage a Pesaro contro Caffè Mokambo Chieti (Serie A2)

**: scrimmage a Pesaro contro Caffè Mokambo Chieti (Serie A2) Domenica 11 settembre *: scrimmage a Imola (Palestra Ravaglia) contro Tezenis Scaligera Verona

*: scrimmage a Imola (Palestra Ravaglia) contro Tezenis Scaligera Verona Sabato 17 settembre : a Vigevano ore 18:30 contro EA7 Emporio Armani Milano (“Il basket nel cuore – Memorial Gianluca Bottacin”)

: a Vigevano ore 18:30 contro EA7 Emporio Armani Milano (“Il basket nel cuore – Memorial Gianluca Bottacin”) Sabato 24 e domenica 25 settembre *: a Teramo (Palascapriano) contro Aek Atene, Bayern Monaco e Tezenis Scaligera Verona – “Torneo d’Abruzzo”)

*: a Teramo (Palascapriano) contro Aek Atene, Bayern Monaco e Tezenis Scaligera Verona – “Torneo d’Abruzzo”) Data e avversario da stabilire: a Pesaro “Memorial Alphonso Ford”

*Orario da definire

** Luogo, orario ed eventuale ingresso al pubblico da stabilire

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro