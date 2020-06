UFFICIALE – Lo scout Breveglieri lascia Reggio e torna alla Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare il ritorno di Roberto ‘Bebo’ Breveglieri, in qualità di Responsabile Scouting e Responsabile tecnico del settore giovanile della Effe. Nato a Modena ma ‘fortitudino’ (non solo bolognese) di adozione, ‘Bebo’ ha iniziato in Fortitudo (stagione 1990/91) la sua carriera professionistica come assistente allenatore prima e, a seguire, come responsabile del settore giovanile. Una lunghissima militanza con i colori della Effe, in un percorso costellato di successi sia a livello giovanile, sia da assistente allenatore in prima squadra.

Nel triennio 2016/19, Breveglieri ha ricoperto l’incarico di Responsabile Scouting, oltre a divenire (biennio 2017/2019) il responsabile tecnico del settore giovanile dell’Olimpia Milano, prima di trasferirsi a Reggio Emilia in qualità di Responsabile Scouting nell’ultima stagione sportiva.

Da parte di tutta la grande famiglia della Effe: BENTORNATO BEBO!!

