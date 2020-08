UFFICIALE – Marco Ceron lascia la Germani Brescia

In circa due mesi, fino all’interruzione forzata dai campi da gioco a causa del brutto infortunio alla testa che l’ha visto coinvolto la sera del 25 novembre 2018 in occasione di Germani Brescia-Fiat Torino, Ceron conquista via via sempre più spazio, rendendosi protagonista di una crescita palpabile e garantendo sempre il proprio contributo alla causa.

In sette partite di Serie A disputate, il 28enne di Mirano colleziona 25 punti (3.1 di media) in un totale di 63′ di utilizzo (7.9′ a partita) con il 54.5% di successo al tiro da due punti, il 21.4% da tre e il 66.7% ai tiri liberi. Proprio durante il fatale match contro Torino, in soli 6′ di utilizzo Ceron scalda i motori e mette a segno 7 punti (il suo season high, replicando la stessa cifra messa a referto nelle precedenti uscite contro Trieste e Pesaro). Buoni risultati arrivano anche nelle sette gare disputate in EuroCup, dove chiude con una media di 5 punti in 10′ di utilizzo.

In occasione della prima trasferta europea della stagione, sul campo del MoraBanc Andorra, Marco registra uno straordinario exploit d 17 punti, frutto di 21′ intensissimi (4/5 da due punti e 2/4 da tre) nei quali offre dimostrazione delle proprie potenzialità. L’avventura di EuroCup, così come quella di campionato, si spegne nel momento di massimo slancio del giocatore. Dopo due delicate operazioni al cranio, nel novembre 2019, a distanza di un anno esatto dall’infortunio e a seguito di lunghe trafile mediche e burocratiche, Ceron riceve nuovamente l’idoneità sportiva, ma dovrà attendere fino a marzo per tornare in campo.

Ripresa l’attività, infatti, a seguito di uno sfortunato infortunio in fase di allenamento è di nuovo stop. Il numero 4 della Germani torna a calcare il parquet del PalaLeonessa A2A martedì 3 marzo 2020, durante l’ultimo match delle Top 16 di EuroCup, nonché l’ultima sfida giocata della stagione 2019-2020, disputata a porte chiuse.

Uff stampa Germani Leonessa Brescia