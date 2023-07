UFFICIALE – Massimo Maffezzoli vola in Cina! Sarà vice allenatore degli Xinjiang Flying Tigers

Nuova avventura dall’altra parte del mondo per coach Massimo Maffezzoli che lascia l’Italia e approda in Cina dove sarà vice allenatore degli Xinjiang Flying Tigers.

Queste le sue parole rilasciate tramite la sua pagina social:

NUOVA AVVENTURA

Ogni stagione che comincia porta con sé una nuova avventura, una nuova pagina del libro basket. Ma ci sono avventure che più di altre possono lasciare il segno, toccare le corde personali oltre che lavorative. E questa volta, per la prima volta, mi troverò nei panni dei miei giocatori stranieri, dall’altra parte del mondo e lontano dagli affetti. Sarà una grande sfida da vincere con me stesso ma allo stesso tempo con il grandissimo stimolo di dimostrarsi all’altezza. Ma per fare una scelta bisogna avere un’opportunità e quindi grazie a Marco, Theodore, Parker ed il management dei Flying Tigers per averla resa possibile.

La Cina mi aspetta.