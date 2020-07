UFFICIALE – Mattia Palumbo è un nuovo giocatore della Fortitudo Pallacanestro Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver sottoscritto un contratto quadriennale con l’atleta Mattia Palumbo. Nato a Roma il 23 settembre 2000, play-guardia di 198 cm, Palumbo è uno dei talenti emergenti della nostra pallacanestro. A dispetto della giovanissima età (deve ancora compiere 20 anni), Mattia ha letteralmente bruciato le tappe, mettendosi già in mostra in palcoscenici di assoluto livello.

Con la maglia della Nazionale, infatti, Palumbo ha svolto tutta la trafila delle giovanili, collezionando in questi anni importanti risultati collettivi e individuali.

Nell’estate 2019, ai Campionati Europei Under 20, Mattia ha mantenuto una media di 6 punti e 4,6 rimbalzi a partita.

Cresciuto nel prestigioso vivaio della Stella Azzurra Roma, Palumbo è stato bicampione d’Italia Under 15, dopo aver vinto il campionato di categoria nel 2014 (giocando sotto età) e nel 2015, quando fu inserito nel miglior quintetto grazie alla doppia-doppia di media (14,8 punti + 11,3 rimbalzi).

Nell’estate 2017, ecco materializzarsi il trasferimento a Treviglio, club col quale Palumbo ha giocato gli ultimi tre campionati di serie A2 (girone ovest), acquisendo sempre maggior esperienza e collezionando cifre in costante crescita.

Nella stagione 2019/20, Mattia ha viaggiato ad una media di 9 punti, 6 rimbalzi e 2,5 assist, prima della sospensione del campionato.

Il talento e le qualità messe in mostra da Mattia gli sono già valse anche la prima convocazione ad un raduno della Nazionale maggiore di coach Meo Sacchetti, avvenuta nel maggio 2018. In Fortitudo, Mattia Palumbo giocherà con la maglia numero 12.

Da parte di tutta la grande famiglia della Effe: BENVENUTO MATTIA!

(Fonte Uff. Stampa Fortitudo Bologna)