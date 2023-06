UFFICIALE – Michael Bramos annuncia il ritiro dal basket giocato dopo 8 stagioni in maglia Reyer Venezia

L’Umana Reyer e Michael Bramos annunciano congiuntamente il ritiro dal basket giocato del capitano orogranata dopo 13 stagioni da professionista, di cui 8 in maglia reyerina.

Caro Michael,

in questo momento molto particolare per te e per noi, a nome di tutta l’organizzazione che ho l’onore di rappresentare vogliamo dirti grazie.

Grazie per le tue 389 partite con i nostri colori, primo di sempre della storia del Club, disputate sempre con lo stesso impegno e determinazione.

Grazie per la tua disponibilità, il tuo sorriso e l’esempio che hai sempre trasmesso a tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Grazie per il Campione che sei, per aver sempre messo il gruppo e il bene comune davanti a tutto.

Ora inizia un nuovo capitolo della tua vita e anche per noi non sarà più come prima, ti auguriamo il meglio per te e per la tua famiglia e sappiamo che affronterai tutte le sfide della vita con la stessa determinazione e positività che hai sempre portato in palestra.

Il tuo nome è già leggenda per i colori reyerini.

Ci mancherai, ma questa è e sarà per sempre casa tua.

Ti aspettiamo per celebrarti come meriti, grazie Michael.

Il Presidente Federico Casarin

Michael Bramos si racconta

Il capitano orogranata, in questa produzione Reyer, racconta gli otto anni vissuti a Venezia con i colori orogranata. Una storia d’amore di un Campione che ha legato per sempre il suo nome alla Reyer Venezia e ad un intero territorio. Bramos non è stato solo un giocatore, ma un esempio di etica, sportività e umanità. Il video è sottotitolato in italiano, buona visione.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia