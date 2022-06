UFFICIALE – Olimpia Milano: Shamir e Peppe Poeta nuovi assistenti di Messina

Pallacanestro Olimpia Milano ha completato il nuovo staff tecnico della prima squadra con Dan Shamir, che prende il posto di Gianmarco Pozzecco, e Peppe Poeta che subentra a Marco Esposito. Mario Fioretti occuperà la posizione di “Lead Assistant Coach” e Stefano Bizzozero è confermato come assistente.

CHI È DAN SHAMIR – Nato il 2 settembre 1975, a Gerusalemme, Shamir ha cominciato ad allenare nelle giovanili dell’Hapoel, diventando nel 2001 assistant coach della prima squadra, dopo un anno all’Università del Kentucky come apprendista. Trasferitosi al Maccabi, era nello staff che ha vinto l’EuroLeague nel 2004 e nel 2005. Nel 2006, è tornato all’Hapoel Gerusalemme come capo allenatore, vincendo due volte la Coppa di Israele. Nel 2008, è diventato assistente di David Blatt alla Dynamo Mosca, nel 2009 è stato coach del Bnei Hasharon, poi dell’Hapoel Holon. Nel 2013/14 è stato assistente di Ettore Messina al CSKA Mosca vincendo la VTB League e raggiungendo le Final Four di EuroLeague. Al termine di quell’esperienza, ha allenato l’Hapoel Eilat ritornando nel 2015 all’Hapoel Holon con cui nel 2018 ha vinto la sua terza Coppa di Israele e raggiunto la finale dei playoff. In quella stagione è stato coach dell’anno in Israele. Nel 2019, si è trasferito ai New Zealand Breakers che partecipano al campionato australiano dove è rimasto fino al maggio 2022. È stato anche assistente della Nazionale Israeliana agli Europei del 2011.

DAN SHAMIR – “Sono entusiasta e onorato di arrivare in questo grande club e lavorare con questo staff. Tornare al fianco di Ettore Messina è un’opportunità che mi sento molto fortunato di avere. Per me è importante soprattutto aiutare i giocatori e gli altri allenatori con tutto quello di cui sono capace”.

CHI È PEPPE POETA – Nato a Battipaglia il 12 settembre 1985, ha appena annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica. Nel corso della sua carriera di giocatore, ha giocato a Salerno, Veroli, ha debuttato in Serie A a Teramo e poi è stato alla Virtus Bologna, al Baskonia e Manresa in Spagna, quindi Trento, Torino, Reggio Emilia e Cremona. Ha giocato 120 partite in Nazionale e vinto la Coppa Italia del 2019 con Torino.

PEPPE POETA – “Sono contento e orgoglioso dell’opportunità di cominciare un nuovo percorso professionale in una società tra le più prestigiose d’Europa e in uno staff di livello assoluto guidato da un capo allenatore dal quale sicuramente imparerò tantissimo. Porterò le mie motivazioni e il mio entusiasmo nel tentativo di essere subito utile a staff e giocatori”.

Uff stampa Olimpia Milano