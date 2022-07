UFFICIALE – Paolo Galbiati entra nello staff di Varese

Pallacanestro Varese è lieta di annunciare l’avvenuto ingaggio di Paolo Galbiati che dalla prossima stagione entrerà a far parte dello staff tecnico biancorosso. Galbiati è un allenatore giovane (classe ’84) ma ha già tanti anni di esperienza in Serie A come capo allenatore (Torino e Cremona) oltre a rivestire il ruolo di assistente della Nazionale dal 2021 con la quale ha conquistato l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo.

Michael Arcieri, General Manager Pallacanestro Varese: «Siamo entusiasti di annunciare che Paolo Galbiati farà parte del nostro staff tecnico. La sua abilità ed esperienza da allenatore, la sua comprovata competenza e passione nel campo del player development e la sua instancabile etica del lavoro e dedizione per i giocatori e la squadra saranno componenti fondamentali per i successi della Pallacanestro Varese. Gli diamo un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa».

Carriera

Paolo Galbiati nasce a Vimercate il 20 febbraio 1984. Gioca nelle minors fino a 23 anni ma poi inizia ad allenare partendo dalle giovanili. Prima Robbiate, poi Bernareggio, esperienze che lo portano, nel 2010, nello staff dell’Olimpia Milano con la quale vince lo scudetto Under 17 nel 2013. Nella stagione 2015-2016 torna a Bernareggio dove allena la Prima Squadra, ma l’anno dopo approda in Serie A unendosi a Torino come viceallenatore prima di Luca Banchi e poi di Carlo Recalcati. Il 5 febbraio del 2018 viene nominato capo allenatore dell’Auxilium e dopo appena due settimane conquista la Coppa Italia in finale contro Cremona. La stagione successiva rimane nel capoluogo piemontese al fianco di Larry Brown salvo poi prendere in mano le redini della squadra a fine dicembre dopo l’esonero del coach americano. Dopo un’esperienza a Biella terminata anticipatamente a causa del Covid, nel 2020 approda a Cremona, squadra che guida fino al 2022.

Il 5 marzo 2021 viene nominato assistente della Nazionale Italiana di coach Sacchetti contribuendo ad uno storico risultato come l’approdo ai Giochi Olimpici di Tokyo, ottenuto grazie alla vittoria del Torneo Pre Olimpico a Belgrado in finale contro la Serbia. Lo scorso giugno viene confermato nello staff azzurro anche dal nuovo commissario tecnico Gianmarco Pozzecco.

