UFFICIALE – Rinviate Trieste vs Reggio Emilia e Cremona vs Cantù

Il Presidente della LBA Umberto Gandini,

in merito alla partita in programma il prossimo 08-11-20 tra Allianz Trieste e UNAHOTELS Reggio Emilia, valida per la 7a giornata della Serie A Unipol Sai, richiamato il precedente provvedimento dell’1 novembre scorso (relativo all’accertamento della positività al tampone antigenico di 10 atleti e 1 membro dello staff della società UNAHOTELS Reggio Emilia), preso atto che la positività degli stessi componenti del Gruppo Team è stata confermata dall’esito dei test molecolari effettuati nella giornata di martedì, preso inoltre atto che l’accertamento diagnostico effettuato nella giornata di ieri con test antigenici ha certificato la positività al Covid-19 di ulteriori due membri dello staff tecnico, vista la primaria necessità di preservare la salute dei giocatori di entrambe le squadre e di tutte le altre componenti coinvolte, dispone il rinvio della gara stessa.

In merito alla partita in programma in data 08-11-20 tra Vanoli Basket Cremona e Acqua S.Bernardo Cantù, valida per la 7a giornata della Serie A Unipol Sai, richiamati i precedenti provvedimenti, preso atto che la società Acqua S.Bernardo Cantù sta continuando a seguire il protocollo sanitario e la fase di isolamento degli atleti risultati positivi al Covid-19 prevista dalle autorità sanitarie e dal protocollo della FIP prima della ripresa dell’attività, dispone il rinvio della gara stessa.

La LBA continuerà a tenere monitorata la situazione e comunicherà sia le modalità di recupero delle partite sopra citate, sia le ulteriori disposizioni opportune.

Ufficio Stampa Legabasket