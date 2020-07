UFFICIALE – Todd Withers è un nuovo giocatore della Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Todd Withers.

Ala di 203 cm, Withers è nato il 6 maggio 1996 a Greensboro (Carolina del Nord), crescendo cestisticamente nella high school dei Queens Royals di Charlotte con cui, nel quadriennio 2014/18, ha mostrato progressi e miglioramenti continui, fino a collezionare (nella stagione 2017/18) una media di 13,6 punti, 8 rimbalzi e 1,7 stoppate a partita.

Unico giocatore uscito dal college dei Queens ad aver ricevuto, ad oggi, una chiamata dalla NBA e dalla G-League, Withers si è poi trasferito, nell’ottobre 2018, ai Grand Rapids Drive, franchigia di Walker che milita nella G-League (la Lega professionistica di sviluppo della NBA) ed affiliata ai Detroit Pistons. Con i Grand Rapids Drive, Withers ha giocato un biennio, chiudendo l’ultima stagione agonistica con una media di 10,7 punti segnati e 5 rimbalzi catturati nelle 42 partite disputate.

Nell’estate 2019, Withers è stato tra i protagonisti della Summer League con la maglia dei Detroit Pistons, producendo 10 punti e 4,5 rimbalzi di media nelle 5 partite disputate.

Elemento duttile, in grado sia di attaccare l’uomo, sia di colpire con regolarità dalla media/lunga distanza e in possesso di spiccate doti atletiche, Withers vivrà con la maglia numero 33 della Fortitudo la sua prima esperienza in carriera al di fuori degli States.Da parte di tutta la grande famiglia della Effe: BENVENUTO TODD!!

(Fonte Uff. Stampa Fortitudo Bologna)