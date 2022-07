UFFICIALE-UNAHOTELS e Pallacanestro Reggiana ancora insieme

Pallacanestro Reggiana comunica che la catena alberghiera Gruppo UNA, con il suo brand UNAHOTELS, resterà Main Sponsor del club biancorosso anche nella stagione sportiva 2022/2023. “Siamo felici ed orgogliosi di veder proseguire per un’altra stagione il binomio tra il nostro club ed un’azienda così prestigiosa ed importante – queste le parole dell’AD biancorosso Dalla Salda – In queste due annate di partnership si è instaurata una relazione virtuosa con il Gruppo UNA, corroborata anche da belle soddisfazioni in ambito sportivo, sia in Italia che in Europa. L’auspicio è quello di continuare su questa strada anche nel nuovo campionato e condividere insieme ancora tanti fantastici momenti”. “Il rinnovo della collaborazione con Pallacanestro Reggiana per il terzo anno consecutivo esprime la profonda sintonia che si è instaurata nei due anni trascorsi insieme e si inserisce perfettamente nella strategia aziendale di Gruppo UNA, che vede un rapporto sempre più consolidato con lo sport italiano e le sue eccellenze – commenta Fabrizio Gaggio, Direttore Generale Gruppo UNA – Oggi il nostro impegno al fianco della società biancorossa e il legame con la regione emiliana è ancora più profondo; questo importante sodalizio è il punto di partenza di un percorso sempre più ampio nel panorama sportivo nazionale, dove a partire dall’affinità storica con il mondo del basket, UNAHOTELS si è affermato come Hospitality Partner di riferimento per lo sport italiano e le manifestazioni più importanti”. UNAHOTELS è parte di Gruppo UNA, la più grande catena alberghiera italiana attiva in Italia con 47 hotel, resort e residenze distribuiti in 22 destinazioni e 13 regioni. Gruppo UNA fa dell’italianità il proprio punto di forza e con UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY raccoglie il portfolio in tre collezioni per interpretare al meglio tre modi di vivere l’ospitalità.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana