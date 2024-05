UFFICIALE – Virtus Bologna, Segafredo Zanetti non sarà più main sponsor dalla prossima stagione

By

La società Segafredo Zanetti SpA, leader del settore del caffè, oggi annuncia la decisione di non rinnovare l’attuale contratto di sponsorizzazione in scadenza a giugno 2024 della Virtus Bologna.

Questa decisione è stata presa in seguito alla recente revisione della strategia commerciale e di marketing avviata in seguito al cambio di compagine azionaria del Gruppo con l’obiettivo di accelerare la crescita del marchio Segafredo in vari mercati internazionali.

Segafredo Zanetti SpA intende adottare nuove strategie per rafforzare il prestigio del marchio, mantenendo la sua reputazione di eccellenza nel settore del caffè, l’impegno nell’offrire ai suoi consumatori esperienze uniche e di alta qualità con sempre al centro la soddisfazione del cliente.

Press Office per Segafredo Zanetti SpA