Umana Reyer Venezia 3.0, si doveva ripartire? Detto, fatto!

Se pensavate che in laguna l’estate scorsa fosse stata movimentata vi sbagliavate di grosso. Ecco cosa ci si aspetta dalla prossima stagione dell’Umana Reyer Venezia

PREMESSA

L’estate scorsa gli arrivi di Sanders, Phillip, Echodas, Brooks, Vitali e Charalampopolus avevano di fatto rivoluzionato lo scacchiere orogranata, con l’aggiunta invernale di Morgan e Theodore per tamponare le “falle” estive. Esatto proprio di falle quelle in cui è caduta Venezia con Charalampopolus e Philipp prima, e poi a seguire Sanders (per i già noti fatti), Echodas e Vitali, dove gli ultimi due sono finiti ai margini del progetto.

Ma questo è un tema di cui abbiamo già parlato nel corso della passata stagione dove Venezia dopo aver sfiorato le zone basse, anzi bassissime, della classifica, ha concluso comunque dignitosamente l’annata con l’eliminazione ai quarti di finale playoff per mano della ormai non più sorprendente Tortona.

CONFERME

La Reyer è voluta ripartire dalle conferme con il capitano e il vice capitano, rispettivamente Bramos e De Nicolao, uomini che incarnano lo spirito orogranata come forse nessuno. A questi si è aggiunta la conferma di Watt, a mio avviso uno dei centri più “sottovalutati” del nostro campionato e di quel Jeff Brooks che, dopo un inizio di stagione altalenante, è tornato ad esprimersi sui livelli che tutti conoscevamo.

USCITE

L’estate orogranata è iniziata con i saluti di quei giocatori che hanno reso Venezia una delle realtà più vincenti degli ultimi anni. In successione hanno salutato Stone (uomo simbolo se ce n’è uno) Tonut (MVP della stagione passata) Cerella (uomo spogliatoio e professionista come pochi) Mazzola (determinate per gli equilibri) e Austin Daye (forse il giocatore di maggior talento visto passare a Venezia e non solo).

VOCI DI MERCATO

Se ne sono lette e sentite tante, tanti i giocatori accostati alla Reyer e poi visti accasarsi da altre parti. Ma nel mare di notizie, vere o meno, Casarin e soci sono riusciti a lavorare sotto traccia per ricostruire un roster davvero importante pronto per la nuova stagione.

ENTRATE

In questo capitolo ci sarebbe da scrivere pagine e pagine, ma ci limiteremo ad una semplice analisi in ordine temporale. Unico comun denominatore è la fame, per un motivo o per un altro di ogni singolo giocatore.

Moraschini – per tanti il sostituto di Tonut, ma forse solo per la nazionalità, in quanto Riccardo può ricoprire più ruoli, vanta esperienza da EuroLega e a livello di motivazioni non crediamo servano spiegazioni.

Granger – playmaker a formato europeo se ce n’è uno, leadership e tanto altro.

Chillo – gran lavoratore che è cresciuto di anno in anno, sarà determinante per l’equilibrio in campo e non solo.

Tessitori – viene da uno scudetto e da una EuroCup in maglia Virtus Bologna. A tutti gli effetti è il centro della nsotra Nazionale. Anche lui a livello di motivazioni è secondo solo a Moraschini

Willis – già cercato un anno fa arriva quel tipo di giocatore che può diventare un dilemma per le difese avversarie, ma allo stesso tempo un problema per chi lo attacca, giocatore completo.

Parks – atletismo e fisicità= energia e spirito di sacrificio=potenzialmente tutto quello che serve a Venezia.

Spissu – si potrebbe dire tutto e niente. Ci limitiamo solo a dire che è il play titolare della Nazionale, un giocatore in continua crescita, con adesso anche con un bagaglio di EuroLega. Almeno noi non abbiamo dubbi su chi sarà il leader di questa nuova Reyer.

Freeman – il colpo che non ti aspetti, realizzatore come pochi anche ai piani più alti. Giocatore che secondo noi sposterà e non poco gli equilibri, soprattutto in una competizione come l’EuroCup.

WALTER DE RAFFAELE

Spetterà ancora coach De Raffaele plasmare il nuovo gruppo, infondere, con l’aiuto dei veterani, lo spirito Reyer . Il coach orogranata non si è mai nascosto di fronte ai problemi della passata stagione, ma è stato anche il primo a non piangersi mai addosso e riprendere per la coda, grazie soprattutto all’ambiente che lo circonda, una stagione a dir poco travagliata. E’ cambiato tanto, ma conoscendo De Raffalele e Casarin sappiamo con che scrupolosità vengono scelti i roster, dove il più delle volte viene messo davanti l’uomo rispetto all’atleta. Ed è stato questo il punto di forza per formare il gruppo che c’è stato negli ultimi anni in laguna. Aggiungiamoci poi la professionalità e la “maniacalità” nel preparare il tutto ed il gioco è fatto.

OBIETTIVI

Per i noti motivi Milano e Bologna, almeno per quello che riguarda il campionato, partono davanti a tutti, ma abbiamo visto 2 stagioni fa come il percorso dell’EuroLega sia dispendioso sia a livello fisico che mentale. Venezia dovrà quindi farsi trovare pronta nel momento decisivo della stagione.

Discorso diverso per quanto riguarda l’EuroCup, competizione che spalancherebbe le porte dell’Eurolega, da sempre un sogno da parte della proprietà. Il livello è alto, ma il format può rendere imprevedibile il tutto. Di sicuro l’obiettivo è quello di fare meglio della passata stagione e da li in poi ce la si giocherebbe con tutti.

CONCLUSIONI

E’ vero, è stato rivoluzionato il roster, ma era una cosa che andava fatta dopo la fine del ciclo. E’ stato scelto un mix di elementi che conoscono già, e molto bene, il campionato italiano, giocatori in cerca di sfide e di conferme, e giocatori che, una volta ambientati, obiettivamente fuori categoria.

Secondo noi sarà la stagione della svolta per Venezia, ci vorrà del tempo e di sicuro non poco, ma confidiamo nel lavoro di De Raffaele e dell’ambiente Reyer, con la speranza e l’obiettivo di riportare l’entusiasmo nel catino del Taliercio.