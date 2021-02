Umana Reyer Venezia, 200 presenze per De Nicolao in Serie A, per Stone 500 assist in orogranata

Domenica 31 gennaio a Pesaro Julyan Stone e Andrea De Nicolao hanno infranto due record molto importanti e significativi.

Julyan Stone ha raggiunto quota 500 assist in Serie A, tutti in orogranata, consolidando il suo primato nella storia del Club. Secondo di sempre è Marquez Haynes con 413, terzo Andrea De Nicolao con 342, quarto Tonut con 310 Tonut.

Andrea De Nicolao, invece, a Pesaro ha vestito la divisa dell’Umana Reyer per la 200° volta in carriera, ottavo nella storia del Club per presenze complessive dietro a Bramos, Carraro, Gorghetto, Tonut, Grattoni, Spillare e Silvestrin.

Congratulazioni ragazzi, la Reyer è orgogliosa di voi!

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia