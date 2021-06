Il Presidente dell’Umana Reyer Venezia, Federico Casarin, è stato chiaro. Il progetto va avanti ed al timone ci sarà ancora Walter De Raffaele.

Come riportato sulle colonne de Il Corriere del Veneto il coach livornese ha ancora due anni di contratto ed è stato fondamentale in tutti questi anni per gli obiettivi raggiunti, ma non solo.

De Raffaele ha saputo gestire forse come nessuno un gruppo soprattutto nei momenti di difficoltà, senza mai ricorrere ad alibi o altro. Mai come quest’anno la pandemia e gli infortuni hanno influito sulla stagione, conclusasi con la sesta semifinale scudetto consecutiva contro una Milano obiettivamente a tratti “ingiocabile”.

Dal punto di vista del roster la squadra subirà uno “stravolgimento” come sempre alla fine di un ciclo, ma chi se non De Raffaele potrà infondere lo spirito e la mentalità Reyer a i nuovi innesti?

CHI RESTA?

Sicuri, o per lo meno ci sentiamo di dire, sono capitan Bramos, De Nicolao, Watt e Mazzola con un punto interrogativo più grande su Stone e Daye, entrambi sotto contratto, ma comunque in fase di valutazione.

CHI PARTE?

Le partenze meno dolorose dovrebbero essere quelle di Clark, Jerrells e Fotu che non hanno lasciato segno indelebile nella stagione orogranata. Quella di Vidmar Chappell invece, almeno a livello emotivo, potrebbero essere assenze che si faranno sentire per l’esperienza dello sloveno ed il carisma dell’USA. Discorso a parte per Cerella, Campogrande e Casarin.Il primo ha dimostrato di aver trovato una seconda casa a Venezia per il secondo, visti gli infortuni, non ha potuto esprimere al meglio tutto il suo potenziale. Mentre per Davide, che ha già dimostrato che in Serie A ci sta si stanno aprendo ipotesi di prestito per aumentare il minutaggio, Cremona e Treviso avanti a tutte. Last but not the least Stefano Tonut. “Steve” ha ancora due anni di contratto, ma sembrerebbe esserci un’escape in caso di chiamata da un team Eurolega valido solo per la prossima estate. Le sirene di Milano stanno suonando forte in questi giorni, ma anche dall’estero si stanno facendo sentire, vedremo.

CHI ARRIVA?

Come sappiamo bene Casarin & C. non stanno a guardare e pare si siano mossi già con largo anticipo. Primo obiettivo riportare in Italia Michele Vitali, dopo l’esperienza al Bamberg. Nel reparto lunghi si pensa a Miro Bilan che è in uscita da Sassari. Se Tonut dovesse scegliere Milano il percorso inverso lo fa Jeff Brooks, uscito ultimamente dalle rotazioni di Messina, ma giocatore di livello europeo. Ma il colpo grosso, in via di definizione, pare sia Codi Miller ­McIntyre, avversario della Reyer in Eurocup con la maglia del Partizan Belgrado (10 partite, 15,4 punti e 4,8 assist di media), dopo aver giocato con Zenit San Pietroburgo e Cedevita Olimpia Lubiana, terminando l’ultima stagione in Francia con il Bourg­en­Bresse (2 gare in coppa, 14,5 punti e 3,0 assist di media). Onestamente ci ricorda Quez Haynes come tipologia di giocatore e facilità di punti nelle mani, ed è proprio quel tipo di giocatore che tanto è mancato a Venezia in certe fasi della stagione.

Di sicuro sarà una nuova Reyer Venezia nella forma, ma non nel contenuto. Non ci resta che aspettare, sarà un’estate lunga e “divertente”.