Umana Reyer Venezia, capitan Bramos pronto per i playoff?

Come riportato sulle colonne de La Nuova Venezia, Michael Bramos non dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per guarire dalla fascite plantare.

A riferirlo è direttamente il dottor Michelangelo Beggio: “Dopo gli accertamenti e le nostre valutazioni con lo staff medico e fisioterapico, Bramos si è sottoposto anche a una valutazione specialistica che ha escluso indicazioni di tipo chirurgico. Sta iniziando il percorso di recupero, viene monitorato per accertare i miglioramenti. Si comincia a intravvedere la luce in fondo al tunnel, il nostro obiettivo è di riavere a disposizione il capitano per il finale di stagione”.

In riferimento alla stagione orogranata dal punto del vista degli infortuni evidenzia: “I problemi che abbiamo avuto e che stiamo avendo sono anche “figli” della preparazione diversificata che a causa del virus non è potuta essere omogenea per tutti”.