Umana Reyer Venezia, chi se l’immaginava una stagione così?

Stiamo entrando nella fase forse decisiva della stagione per la definizione del tabellone play-off e abbiamo deciso di analizzare la stagione della Reyer Venezia fin qui. Tante le difficoltà mescolate ad imprevisti, non ultimo l’infortunio di Bramos. Attenzione però, gli orogranata hanno già dimostrato di sapersi rialzare, eccome.

CAPITOLO COVID-19

L’Umana Reyer Venezia è stata una delle squadre che forse è stata maggiormente colpita, non tanto nei numeri, ma nel come e quando è stata danneggiata dalla pandemia.

Il primo a farne le spese è stato Austin Daye, ed eravamo solo a metà agosto, che, fresco di rinnovo, si è dovuto fermare subito appena arrivato dagli States.

Fatale è stata la trasferta di EuroCup in Russia, dove non proprio tutte le norme previste sono state rispettate dai padroni di casa. Al rientro Venezia ha dovuto rinunciare prima a Casarin seguito da Tonut, De Nicolao, Vidmar, D’Ercole e Cerella.

I giocatori stessi hanno “denunciato” quanto sia stato difficile riprendere la forma ed il ritmo partita nonostante l’ennesimo programma di recupero del preparatore Renzo Colombini.

CAPITOLO INFORTUNI

Mai come quest’anno la rosa di De Raffaele aveva subito un numero cosi alto di infortuni, per lo più slegati tra loro dal punto di vista della tipologia.

L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, è capitan Bramos con una lesione parziale della fascia plantare che lo terrà fermo, speriamo, solo per qualche settimana.

Forse l’assenza che ha pesato di più sul bilancio della prima parte della stagione è sicuramente quella di Mitchell Watt. Causa problemi alla schiena Watt è stato fermo dal 01.11 fino al 20.12, periodo nel quale De Raffaele ha dovuto fare a meno anche di Mazzola e dei casi già noti di positività al Covid-19. Altro lungo infortunio è toccato a Fotu, lontano dai campi per quasi un mese causa lesione muscolare al gemello mediale della gamba sinistra.

Acciacchi “minori” per Stone (ginocchio), Vidmar (ginocchio/polpaccio) Daye (ginocchio), Cerella (microfrattura). L’unico ad essere stato sempre presente è stato Chappell, che forse adesso sta pagando lo sforzo fisico e mentale del periodo.

PARTITA CONTRO MILANO DEL 22.11.2020

L’apice in tutti i sensi è stato raggiunto nella sfida contro Milano dove coach De Raffaele si è presentato con soli 5 giocatori senior più Possamai e Casarin, che sono comunque due giovanissimi, e altri due giocatori del 2002 chiamati in emergenza all’ultimo.

In quella occasione Venezia ha dato un segnale, forte a tutto il sistema e non solo, andando a giocarsela con la squadra più forte d’Italia e forse tra le prime 4 d’Europa, restando in partita per quasi 3 quarti.

Il tutto senza mai una parola fuori posto, nè prima nè dopo, come se fosse una partita qualsiasi, e per noi c’è stato solo da alzarsi in piedi ed applaudire il comportamento tenuto dagli orogranata, De Raffaele e del Presidente Casarin in primis.

ELIMINAZIONE EUROCUP

Forse è questo il danno più grande portato dal Covid, l’eliminazione dalla competizione che spalanca le porte all’Eurolega non è sicuramente andata giù agli orogranata. Dopo l’ottima stagione scorsa con la qualificazione alle Top16, quest’anno ha dovuto dire addio anzitempo ai sogni europei. Complice appunto il Covid e un calendario non proprio benevolo nei confronti dei ragazzi di coach De Raffaele.

Questa eliminazione ha fatto si che venisse ridisegnata la settimana con un solo impegno settimanale da gestire, cosa che si riduce lo stress fisico e mentale, ma allo stesso tempo è difficile per tenere alta la concentrazione e la competitività.

Su questo ci ha però rassicurato Watt, in quanto De Raffaele sta portando i suoi al massimo, cercando si alzare il livello degli allenamenti come fossero partite in modo da poter arrivare pronti all’impegno settimanale di campionato dimostrato dal filotto di vittorie in campionato.

LA FORZA DEL GRUPPO

La vera arma, ormai non più segreta, è la forza del gruppo che nei momenti più difficili è sempre venuta fuori, sopperendo alle assenze e alle avversità.

Negli anni è stato costruito un qualcosa che non si trova nelle altre realtà e lo abbiamo percepito parlandone anche con Watt. L’organizzazione Reyer ha creato un qualcosa di familiare per i giocatori che li porta a dare il massimo l’uno per l’altro e tutti per la squadra. I giocatori ormai si conoscono a memoria e sanno quanto possono fidarsi, partendo dai 5 che sono in campo fino all’ultimo che si alza dalla panchina.

L’ennesimo esempio di questa forza è stato per ultimo, ma solo in ordine di tempo, nella sfida vinta contro Bologna alle F8. Nei minuti finali, uno come Stone, giocatore con grande personalità, e che almeno in Italia sarebbe “sempre” in campo in qualsiasi team, era invece in panchina ad incitare e festeggiare i compagni in campo, a dimostrazione di quanto ci tenesse. Potremmo citarne altri ma il risultato non cambierebbe.

IL (CAPO)LAVORO DI DE RAFFAELE

Con il passare del tempo Venezia ha recuperato piano piano tutti i suoi elementi, ma a nostro avviso il grosso del lavoro fatto da Walter De Raffaele è stato nel momento di massima difficoltà numerica e non solo.

E’ riuscito a tenere unito un gruppo “inedito” avendo la pazienza e la consapevolezza che tutto prima o poi sarebbe tornato al suo posto, con la sua passione nell’allenare e rispondere sul campo alle critiche.

Quello del coach livornese è stato il più delle volte un sottovalutato ed onestamente non ne capiamo il perché. A livello tattico prepara le partite, soprattutto quelle che contano, in maniera maniacale. A livello comunicativo mai una parola fuori posto, anzi la continua ricerca di far arrivare alla gente il giusto messaggio.

TONUT E STONE

A nostro avviso il frutto del lavoro di De Raffaele coincide con la crescita esponenziale di Stefano Tonut e la trasformazione di Stone da 4, visto come un sacrificio diventando poi un’opportunità.

Stefano negli ultimi anni è cresciuto molto, sia come uomo che come giocatore, aggiungendo al suo modo di giocare il tiro da fuori, da tanti ancora oggi sottovalutato. Ha lavorato tanto fisicamente durante il primo lockdown e si sono visti subito i risultati, mantenendo ad oggi ancora dei margini di crescita.

Quello di Stone invece è stata una situazione di emergenza divenuta poi un’opportunità. L’intelligenza cestistica di Julyan, unita all’abilità tattica di De Raffaele ne hanno costruito un ruolo ben poco chiaro alle squadre avversarie su entrambe le metà campo.

LE NOSTRE CONCLUSIONI

Una volta recuperato tutti i suoi elementi Venezia ha incominciato a correre per davvero, infilando in campionato 8 vittorie (di cui 6 consecutive) nelle ultime 12 partite da quel già citato 22.11 contro Milano.

Nel mezzo c’è stata la Coppa Italia dove si è trovata di fronte prima la Virtus Bologna, battuta grazie ad una partita perfetta, e poi Milano in una finale anticipata.

Venezia adesso arriva da due sconfitte consecutive contro Sassari e Virtus Bologna, ma porta comunque segnali positivi per come sono arrivate. Soprattutto nell’ultima sfida contro una Bologna al completo, in una partita sotto controllo per quasi 40 minuti decisa solo negli ultimi secondi senza capitan Bramos e con Daye out per scelta tecnica.

A nostro parere adesso viene il bello, certo l’infortunio di Bramos non ci voleva (sarà fuori per un mesetto onde tentare una terapia di recupero. Solo a quel punto, in funzione delle risposte cliniche, si deciderà se avviarne il recupero agonistico (altre 2-4 settimane) o procedere a un intervento chirurgico che comporterebbe la chiusura virtuale del suo campionato). Ma siamo certi che Venezia saprà stringersi nuovamente e con la forza dimostrata negli ultimi anni, 4 trofei in 4 stagioni non per nulla, provare a dare fastidio li davanti fino alla fine.

Poi nei playoff non c’è nulla di scontato, e come in un film già visto occhio a Daye e compagnia. Siamo sicuri che nessuno vorrà trovarseli contro, soprattutto verso la fine della stagione ed evitare chissà il “catino” del Taliercio.