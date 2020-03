Umana Reyer Venezia: entrambe le squadre qualificate ai quarti di finale di EuroCup

L’Umana Reyer ha raggiunto un altro storico traguardo: con la vittoria a Brescia i ragazzi orogranata hanno conquistato il pass per i playoff europei, raggiungendo la prima squadra femminile ai quarti di finale di EuroCup!

Le formazioni allenate rispettivamente dai coach Ticchi e De Raffaele affronteranno ora, in sfide a eliminazione diretta (su gara di andata e ritorno per le ragazze, in una serie al meglio delle tre partite per i ragazzi), i quotati team spagnoli dello Spar Citylift Girona (proveniente dall’EuroLeague Women come le orogranata) e dell’Unicaja Malaga dell’ex Melvin Ejim.

Questo risultato, mai raggiunto in precedenza, conferma il trend di crescita che, nelle ultime cinque stagioni, ha portato l’Umana Reyer a conseguire una serie di importanti risultati, sia in campo femminile che in campo maschile. Entrambe le prime squadre, in questo periodo di tempo, hanno centrato almeno la semifinale nei playoff scudetto, con altrettante partecipazioni consecutive alle competizioni europee conquistate sul campo. L’Umana Reyer femminile ha partecipato a 4 EuroCup Women (con una finale, contro il Galatasaray) e 1 Euroleague Women; la prima squadra maschile ha preso parte a 2 EuroCup, 3 Basketball Champions League (raggiungendo le storiche Final Four alla prima partecipazione) e una FIBA Europe Cup, che è stata la prima Coppa Europea vinta in campo maschile nella storia della Reyer.

Inoltre, l’Umana Reyer maschile ha vinto 2 scudetti e una Coppa Italia (anche questa la prima della storia maschile orogranata), dopo aver conquistato ogni anno l’accesso alle Final Eight (otto partecipazioni su nove dal ritorno in Serie A). Titoli che si sommano alla Coppa Italia, 2007 2008, e alla Supercoppa femminile, 2008, e all’Adriatic League vinta dalle ragazze nel 2015.

Il traguardo appena conquistato in EuroCup maschile, è l’ennesima “prima volta” registrata nella storia del club negli ultimi 5 anni. A questo, vanno inoltre aggiunte le 3 partecipazioni alla SuperCoppa italiana maschile (a cui l’Umana Reyer si è già garantita la presenza anche per il prossimo anno grazie alla vittoria in Coppa Italia) e quella femminile all’inizio dell’attuale stagione.

Tutto ciò è solo la punta dell’iceberg di un progetto con alla base il settore giovanile, fiore all’occhiello orogranata. Le giovani e i giovani atleti orogranata hanno infatti conquistato, nelle rispettive categorie, 21 scudetti a livello giovanile, una Coppa Italiana Under 20 femminile e la fresca Next Gen Cup maschile. Progetto al quale, per di più, partecipano 41 società di tutto il territorio, anche nazionale, con quasi 6.000 giovani atleti. Senza dimenticare la Venezia Airport Reyer School Cup, il torneo di basket a cui partecipano 48 istituti superiori dell’area metropolitana allargata e l’iniziativa “Reyer tra i banchi”, che coinvolge 12 istituti primari del territorio.

In occasione di questo nuovo importantissimo traguardo raggiunto, la società Umana Reyer intende quindi ringraziare tutti coloro che fanno parte di questo progetto, ampiamente inteso, riconoscendo che tutti questi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra, dove partecipazione e condivisione sono le parole chiave.

